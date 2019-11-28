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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cibuti'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

CİBUTİ (AA) - Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için geldiği Cibuti'de temaslarını sürdürüyor.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, TBMM Başkanı Şentop'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed'in de yer aldığı kabulde, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya hazır bulundu.

Kabulün ardından Cibutili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, görüşmede iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiğini söyledi.

"Türkiye-Cibuti ilişkileri fevkalade iyi, dünyada birçok ülkenin gıptayla bakacağı düzeyde." diyen Şentop, üst düzey ziyaretlerin, bu ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

- Cibutili parlamenterlere 100. yıl kutlamaları daveti

Daha sonra Cibutili mevkidaşı Hamed ile Cibuti Ulusal Meclisi'ne geçen Şentop, resmi törenle karşılandı.

Şentop ve Hamed, baş başa görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan 2020'nin, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, "100. yıl kutlamaları vesilesiyle sizi Ankara'ya davet ediyorum. Bu önemli yıl dönümünde bir arada olmaktan memnuniyet duyacağım." dedi.

- "Türkiye, emperyalizmle mücadelede bizim için çok önemli bir örnek"

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed de 2015'te ülkeye ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ettiğini hatırlattı.

Cibuti-Türkiye ilişkilerinin "kazan-kazan" ilkesine dayandığını söyleyen Hamed, TBMM Başkanı Şentop'un davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, "Belirttiğiniz tarihte, dostluk grubumuzun üyeleri ve milletvekilleriyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğiz. Şimdiden bu tarihi not ediyorum." diye konuştu.

Hamed, "Türkiye, emperyalizmle mücadelede bizim için çok önemli bir örnek. Sizin burada olmanız Cibuti Ulusal Meclisinin ve Afrika Parlamenter Birliğinin itibarını artırmıştır." dedi.

Hamed daha sonra Meclis Başkanı Şentop'a, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi. Şentop, Cibuti-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

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