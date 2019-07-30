TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

HARHORİN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Orhun Abideleri'ni ziyaret etti. Resmi ziyaret için Moğolistan’da bulunan Şentop, Ötüken bölgesine geçti. İlk olarak Karakurum Müzesi'ni ziyaret eden Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Erdene Zuu Manastırı'nı gezdi. Şentop, burada yetkililerden bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler daha sonra Orhun Abideleri'nin bulunduğu bölgeye geldi. Burada kitabeleri ve diğer arkeolojik kalıntıları inceleyen Şentop, yetkililerden bilgi aldı. Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şentop, Moğolistan Meclis Başkanı'nın daveti üzerine bu ülkede bulunduklarını anımsatarak, Türkiye-Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılı olduğunu anımsattı. "Diplomatik ilişkilerin geçmişi 50 yıl olsa da milletlerimiz arasındaki birlik beraberlik belki binlerce yıl öncesine kadar gidiyor." diyen Şentop, Orhun Abideleri'nin bunun en önemli belgesi olduğunu söyledi. Türk tarihinin başlangıcındaki birçok olayın bu coğrafyada gerçekleştiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Burası Ötüken, burası Ergenekon. Orhun kitabeleri ise tabiri caizse Türklerin bırakmış olduğu ilk yazılı belgeler. Göktürklerin kendi geliştirdikleri bir alfabeyle yazılmış. Kısa olarak o dönemin siyasi olayları, devlet hayatıyla ilgili bilgiler veriyor, bazı dersler veriyor. Bunlardan en önemlisi Çinliler ile ilgili söyledikleri. Sahtekarlık, hilekarlık yaparak Göktürkleri birbirlerine düşürdükleri, Göktürklerin arasında kardeş kavgası çıkardıkları, böylece devletin çözülme, dağılma süreçlerine girdiğini söylüyor. Orhun kitabeleri birlik ve beraberlik konusuna dikkat çekiyor. Demek tarih boyunca çok fazla şey değişmemiş. Bütün milletler temel meselelerde birlik ve beraberliklerini koruyabildikleri takdirde başarılı olmuşlar. Birlik ve beraberlik bozulduğu zaman, kendi içlerinde birbirlerine düştüğü zaman devletler de milletler de zaman içinde yıkılmışlar, bazen tarih sahnesinden de silinmişler. Bunları bu coğrafyada görmenin ayrı bir önemi var." TİKA'yı burada yaptığı çalışmalardan dolayı kutlayan Şentop, kazı çalışmalarının sadece kitabelerden ibaret olmadığını, daha yapılması gereken çok iş bulunduğunu ifade etti.