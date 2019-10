TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rize'de

Şentop, 2019 yılının İstiklal mücadelesinin 100. yılı olduğunu ve çeşitli programlarla anıldığını, 23 Nisan 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ile ilgili çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Etkinliklerin amacının sadece geriye dönük geçmişte neler yapıldığı ile alakalı olmayacağını, 100 yılın bilançosunu çıkarma, değerlendirme ve nereye gelindiğini, hangi şartlarda gelindiğini yeniden hatırlama ve geleceğe yönelik hedefleri ona göre yeniden canlandırma imkanı sunacaklarını söyledi.

"Her milletin her halkın bir geçmişi var ama her milletin, her halkın bir tarihi yok." diyen Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişin tarih olabilmesi için o devletin o milletin o halkın geleceğe dönük birtakım iddialarının olması gerekiyor. Bu iddialar aslında birbiriyle bağlantılı. Geçmiş bu iddiaları ortaya koyabilme gücü veriyor bize. Bizim milletimizin çok büyük bir tarihi var v o tarih bize hep geleceğe baktığımızda perspektif bir imkan sunuyor. Her önümüzü aydınlatıyor hem de omuzlarımıza çok önemli bir yük, bir görev bir sorumluluk veriyor."