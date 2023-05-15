TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama: 'YSK'yı itham edip yıpratmak kaybettirir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından seçim süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop paylaşımında "YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir. Bu sebeple alınan karar ve açıklamalar hakkında dayanaksız iddialarla, mahiyeti bilinmeyen bazı verilerle algı oluşturmaya çalışmak, kendi temsilcilerinin de içinde bulunduğu süreçler üzerinden YSK'yı itham edip yıpratmak, siyasete de siyasetçiye de kaybettirir." ifadelerine yer verdi.

YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir.



Bu sebeple alınan karar ve açıklamalar hakkında dayanaksız iddialarla, mahiyeti bilinmeyen bazı verilerle algı oluşturmaya çalışmak, kendi temsilcilerinin de içinde bulunduğu süreçler… — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 14, 2023



