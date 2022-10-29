HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleşen Milli Mücadele’nin önemine vurgu yaparak Türk Milletinin bayramını kutladı.

TBMM Başkanı Şentop yayınladığı mesajda, "İstiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırarak milli varlığımızı tarihin güçlü bir öznesi olarak devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirerek ilan ettiğimiz Cumhuriyetin 99’uncu yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Topyekün Millet olarak, emperyalist istilacı ve işgalcilere karşı kazandığımız destansı zafer sonrasında milli egemenlik esaslarıyla devletimizi yeniden yapılandırdığımız süreçte ilan ettiğimiz Cumhuriyet, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşama irademizin somutlaşmış ifadesidir. Cumhuriyet çokluk içinde birlik anlayışı ile gelişmiş, demokrasi ile taçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“İÇERDEN VE DIŞARDAN HİÇBİR OLUŞUM VE GİRİŞİMİN MİLLİ BİRLİĞİMİZİ BOZMASINA FIRSAT VERİLMEMİŞTİR”

Şentop, Türk milletinin, cumhuriyetin ilanındaki süreçte karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları, birlik ve barışı muhafaza ederek aştığını belirterek, “İçerden ve dışardan hiçbir oluşum ve girişimin milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve anayasal düzeni bozmasına fırsat verilmemiştir. Bu kararlılığımız, aslında, Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki mücadelemizin devamıdır.

Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, tarımdan ticarete kadar her alanda büyük bir gelişme göstermemizin yarınlardaki en güçlü güvencesi Aziz Milletimizdir. Kadın-erkek, çocuk-büyük, genç-yaşlı fark etmeksizin 85 milyon vatandaşımızın yanı sıra, dünyanın başka coğrafyalarında yaşayıp kalbi bizimle atan bütün kardeşlerimizin varlığı ve dayanışmasıyla yarınlarımızın daha huzurlu, güvenli, güçlü ve müreffeh olacağına inancım tamdır” diye belirtti.

“BUGÜN, MİLLET OLARAK BİZİM İFTİHAR GÜNÜMÜZDÜR”

Şentop, Cumhuriyet ve demokrasinin milli egemenliğin somutlaşmış nizam olduğunu ifade etti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealimiz ve ’barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye’ anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır. Cumhuriyetin ilan edilişinin 99’uncu yıldönümünü kutladığımız bugün, Millet olarak bizim iftihar günümüzdür. Bu vesileyle kurtarıcı ve kurucu Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelenin kahramanlarından müteşekkil Birinci Dönem ile Cumhuriyetimizi ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönem milletvekilleri başta olmak üzere Milletimize ve Devletimize hizmet etmiş bütün siyaset ve devlet adamlarımızı, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhuriyetin 99. yıldönümü Pasinler’de kutlandıCumhuriyetin 99. yıldönümü Pasinler’de kutlandı
Uzman çavuş dehşeti! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdıUzman çavuş dehşeti! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biriSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri
Anahtar Kelimeler:
tbmm

En Çok Okunan Haberler

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.