TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret! Özgür Özel'den dikkat çeken 'Ogün Samast' mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya yer aldı. Yarım saat süren toplantının ardından Özdağ, Kurtulmuş'un iadei ziyarette bulunduğunu belirterek, "Meclis'in işleyişiyle ilgili konuşmalarımız oldu. Aynı zamanda bizim taleplerimiz oldu. Saadet-Gelecek Grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olması noktasında siyasi konuşmalarımız oldu. Bir nezaket ziyaretiydi" dedi.

YENİ ANAYASA KONUŞULDU MU?

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, 'Anayasa çalışmaları hakkında görüşme oldu mu?' sorusuna, "Bu konularla ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içinde bunların konuşulmasının doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak aktardık" diyerek yanıt verdi.

CHP ZİYARETİ

Kurtulmuş daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunu ziyaret etti.

Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret eden partilere iade-i ziyarette bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Görüşmenin içeriğinde yeni Anayasa konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevap veren Özel, bu konularla ilgili konuşmayı yerel seçimlerden sonraya bıraktıklarını söyledi.

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİ

Ogün Samast’ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 aydaki kanaati değiştirmiş. Bir el 6 ay olacak bir şeyi 4’üncü aya çekerek 2 ay öne çekmiş. Bir el punduna getirmiş katilini serbest bırakmış. Bir el Dink’in katilini korumuş kollamış. Günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş; ‘Gerekirse bu derin yapı katiline sahip çıkar.’ Bu kadar güçlüyüz diyor. Bu Türkiye Cumhuriyetine açık bir meydan okumadır. Bu, ‘biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız’ demektir” ifadelerini kullandı.

DHA-İHA





