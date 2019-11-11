HABER

TBMM Başkanı Şentop, fidan dikti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Meclis Kabatepe Parkı'nda fidan dikti.

TBMM Başkanı Şentop, fidan dikti

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Meclis Kabatepe Parkı'nda fidan dikti. Şentop, "Türkiye'nin 81 ilinde, 223 yerde dikildi. Bu kampanya farkındalık oluşturması açısından önemli" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan fidan dikme kampanyasına, Meclis Kabatepe Parkı'ndan katıldı. Şentop, etkinlik kapsamında, Meclis çalışanlarıyla birlikte fidan dikti. Şentop, kampanyaya destek için 11 fidan diktiklerini belirterek, "Türkiye'nin 81 ilinde, 223 yerde dikildi. Kampanyayı, Cumhurbaşkanımız başlattı. Fidanlarla ilgili 14 milyona yakın talep var. Meclisimizin içindeki güzel mekanlardan biri, 'Kabatepe Parkı' diyoruz buraya. Burada 88 farklı ağaç, 287 farklı bitki çeşidi var. Bu faaliyete iştirak etmek için 11 fidan diktik. Bu kampanya farkındalık oluşturması açısından önemli" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldiBakan Varank sanayicilerle bir araya geldi
CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruzCHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

En Çok Okunan Haberler

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

AK Parti'li Kandemir açıkladı: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

Flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde görev değişikliği olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.