HABER

TBMM Başkanı Şentop, ilk ziyaretini memleketine yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek.

Geçen Pazar günü Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un gezi programı netleşti. Meclis'te tebrikleri kabul eden Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek. Cuma günü Tekirdağ'a gitmesi beklenen Mustafa Şentop'un, Pazartesi günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyarette bulunması planlanıyor. KKTC'den sonra Azerbaycan'a gidecek olan Mustafa Şentop, burada 2 gün kalacak. Şentop, ailesinin Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmesi nedeniyle buraya da bir gezi düzenleyecek.

ANKARA, (DHA)-

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölüÖnce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü
Hayalini 2 bin 800 metrede gerçekleştirdiHayalini 2 bin 800 metrede gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Eskişehir'de patlama: 1 ölü

Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Başta ne olduğunu kimse anlamadı! 8 saatlik çalışma sonrası bakın ortaya ne çıktı!

Başta ne olduğunu kimse anlamadı ama... Sonuç mükemmel!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.