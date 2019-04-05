TBMM Başkanı Şentop Katar'a gitti

ANKARA (AA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ırkçılığın, hoşgörüsüzlüğün, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının önlenmesinin Parlamentolararası Birliğin (PAB) 140. Genel Kurulunda acil gündem maddesi olarak ele alınması alınması yönündeki başvuruyu PAB başkanına ilettiğini bildirdi.

PAB'ın 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'a giden TBMM Başkanı Şentop, hareketinden önce Esenboğa Şeref Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Şentop, Genel Kurul sırasında kendisine Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı Prof. Dr. Orhan Atalay ile Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyeleri Prof. Dr Mevlüt Karakaya, Hişyar Özsoy, Prof Dr. Abdul Ahad Andican’dan oluşan parlamenter heyetin eşlik edeceğini söyledi.

Parlamentolararası Birliğin farklı siyasi sistem ve düşüncelere sahip parlamenterler için bir diyalog ve parlamenter diplomasinin merkezi olduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"Halklarımızın temsilcisi olan biz parlamenterlerin çeşitli konulardaki görüşlerini ve tecrübelerini birbirlerine aktarmalarına imkan veren PAB, küresel sorunlara çözümler geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Ziyaret sırasında Gürcistan ve Rusya Federasyonu parlamento başkanları ile ve diğer parlamento başkanları ile yapacağımız baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde

ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız."