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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 20:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, başta Astana Süreci olmak üzere Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde yer almaktadır" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, başta Astana Süreci olmak üzere Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde yer almaktadır" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Şentop, yaptığı konuşmada Türkiye’nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli Arap, Kürt ve Türkmen olmak üzere 4 milyonu aşkın kişiyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu dile getirdi. Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin de konuşan Şentop, harekâtın tek amacının Suriye’nin kuzeyinde oluşan istikrarsız ve kontrolsüz bölgelerden Türkiye’ye yönelen terör tehdidini önlemek olduğunu vurguladı. Şentop, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, başta Astana Süreci olmak üzere Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde yer almaktadır" ifadesini kullandı.
Türkiye’nin Suriye ile sınırındaki toprakların bir kısmında Suriye’nin kontrolünün bulunmadığına işaret eden TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Bu kontrolsüz durumdan istifa eden bazı terör örgütleri, Türkiye’ye dönük silahlı ve terör eylemleri olacak şekilde bir yapılanma içine girmişlerdir. Son bir yılda Suriye PKK’sı olan terör örgütü PYD-YPG tarafından Türkiye sınırları içinde 100’den fazla terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Türkiye, terör örgütlerinin bertaraf edilmesi için bugüne kadar askeri seçenek dışında her türlü yolu samimiyetle ve sabırla denemiş ama Suriye PKK’sı olan PYD-YPG isimli terör örgütünün sınır ötesindeki yapılanması bertaraf edilememiştir.”
Şentop, terörün küresel tehdit olduğunu belirterek, Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinden yönelen tehditlerin ortadan kaldırılması için çabalarını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi. Birçok ülkenin terörle mücadele noktasında yaptığı eleştirileri "akılcı, hukuki ve samimi bulmadığını" söyleyen Meclis Başkanı Şentop, "Kendilerine zarar veren terör örgütleriyle mücadele eden ama Türkiye’ye saldıran terör örgütlerine arka çıkan bazı ülkeleri teşhir etmekten de kaçınmayacağız" dedi.
DEAŞ’ın birçok ülke için olduğu gibi Türkiye için de kanlı bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:
"PKK ve onun uzantısı Suriye PKK’sı olan PYD-YPG de DEAŞ gibi kanlı bir terör örgütüdür. Biz Türkiye olarak, NATO’daki müttefiklerimizi terör örgütüne karşı yanımızda görmeyi beklerken bazı müttefiklerimizin terör örgütünün yanında yer aldığını görmekten dolayı hayret içindeyiz. NATO müttefiklerimize soruyoruz: Müttefikiniz Türkiye midir yoksa PKK terör örgütü müdür?"
Sırbistan’ın ev sahipliğinde devam eden PAB 141. Genel Kurul Toplantısı’na 150 ülkenin meclis temsilcileri katılıyor.

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