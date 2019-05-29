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TBMM Başkanı Şentop'tan gazetecilere; Demokrasi dediğimiz tam da budur

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 21:58 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazeteciler ile bir araya geldiği iftarda, "Elbette yaptığınız her haberden hoşnut olduğumuzu söyleyemem.

Besti KARALAR-Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazeteciler ile bir araya geldiği iftarda, "Elbette yaptığınız her haberden hoşnut olduğumuzu söyleyemem. Zannederim ki sizler de, aldığımız her kararı sevinçle karşılamıyorsunuz. Ne var ki, demokrasi dediğimiz işte tam da budur. Fakat demokratik düzenin temel şartlarından olan ifade özgürlüğünü zedelemeden, bazı hususlarda dikkatli olmak lüzumuna işaret etmek isterim" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te gazetecilerle iftarda buluştu. Şentop, burada yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek, "Şüphesiz ki, büyük bir yarış içindesiniz ve her birinizin amacı, en çarpıcı haberi, en hızlı bir biçimde okurlarınıza, izleyicilerinize ve takipçilerinize ulaştırmak. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Fakat bunu yaparken demokrasimizin, kurumlarımızın ve siyasetin itibarının zedelenmemesine dikkat etmek, zannederim ki kamu yararına bir davranış olur. Elbette yaptığınız her haberden hoşnut olduğumuzu söyleyemem. Zannederim ki sizler de, aldığımız her kararı sevinçle karşılamıyorsunuz. Ne var ki, demokrasi dediğimiz işte tam da budur. Fakat demokratik düzenin temel şartlarından olan ifade özgürlüğünü zedelemeden, bazı hususlarda dikkatli olmak lüzumuna işaret etmek isterim" diye konuştu.
'SİYASETİ ELEŞTİRMENİN KARŞILIĞI VAR'
Şentop, siyaset ve siyasetçiyi eleştiren haberlerin bir karşılığı olduğuna vurgu yaparak, "Okurlar ve izleyiciler nazarında karşılığı olduğunu biliyoruz. Bu noktada, sizden ricam, eleştirilerinizi ve eleştirel haberlerinizi hepimizin ortak değeri olan Yüce Meclis'in saygınlığına ve siyaset kurumunun itibarına halel getirmeden ifade etmenizdir. Doğru bilgiye ulaşmak konusunda iletişim sorunu çekilmeyen bir siyasetçi olarak bundan sonra da kapılarımın size her zaman açık olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım" dedi.
2020 YILININ ÖNEMİ
Şentop, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşirken basın yayın organlarının demokrasiden yana takındıkları tavrın takdire şayan olduğunu vurguladı.
2020 yılının önemine de dikkat çeken Şentop, şunları söyledi:
"Kişilerin, toplumların, milletlerin, kurumların tarihlerinde 5’li, 10’lu, 25’li, 50’li ve 100’lü yılların sembolik değerleri vardır. Bu yıllar, diğer yıldönümlerinden daha özel kutlamalara sahne olurlar. Bu yıl Milli Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü yılı. 2020 yılı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı olacak. Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki yılın ülkemiz, demokrasimiz ve özetle hepimiz için özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklâlimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’yi ve Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız."
Şentop, konuşmasının ardından basın mensuplarını kapıda tek tek tokalaşarak uğurladı.

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