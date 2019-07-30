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TBMM Başkanı Şentop’tan Moğolistan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 21:51 | Son Güncelleme

Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Milletlerimiz arasında tarihi bakımdan, bu coğrafyada birlik beraberlik binlerce yıl öncesine kadar gidiyor” dedi.Resmi ziyaret için Moğolistan’ta bulunan Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, program kapsamında yerel halk ile bir araya geldi.

Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Milletlerimiz arasında tarihi bakımdan, bu coğrafyada birlik beraberlik binlerce yıl öncesine kadar gidiyor” dedi.

Resmi ziyaret için Moğolistan’ta bulunan Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, program kapsamında yerel halk ile bir araya geldi. Moğolların yerel yiyeceklerini tadan Şentop, daha sonra ise ok atıp, at bindi. Programı esnasında Orhun Abideleri’ni ziyaret eden, burada verdiği mülakatta Moğolistan- Türkiye ilişkilerini değerlendiren Şentop, “Moğolistan Meclis Başkanı’nın daveti üzerine geldik. Türkiye - Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50’nci yıl dönemi, bu münasebetle dün resmi temaslarımız vardı bugün ise Orhun Abideleri’ni ziyaret etmek için buradayız” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha köklü olduğunu hatırlatan Şentop, “Milletlerimiz arasında tarihi bakımdan, bu coğrafyada birlik beraberlik binlerce yıl öncesine kadar gidiyor. İşte onların önemli bir belgesi burada bugün ziyaret ettiğimiz milattan sonra 8. Yüzyıla ait Orhun Kitabeleri” ifadelerini kullandı. Moğolistan coğrafyasının Türk tarihi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şentop, tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak birlik beraberlik mesajı verdi.

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