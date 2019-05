TBMM Başkanı Şentop'tan parlamento muhabirlerine iftar

"Bundan daha doğal bir şey olamaz ancak bunu yaparken demokrasimizin, kurumlarımızın ve siyasetin itibarının korunmasına da hep beraber dikkat etmek zannederim ki kamu yararına bir hassasiyet olur. Elbette bizim yaptığımız her işten, aldığımız her karardan sizler memnun değilsiniz, bunları sevinçle karşılıyor değilsiniz. Biz de sizin yaptığınız her haberden hoşnutuz diyemeyiz. Demokrasi dediğimiz de işte tam budur. Demokratik düzenin temel şartlarından olan ifade özgürlüğünü zedelemeden bazı hususlarda dikkatli olmak lüzumuna işaret etmek isterim."

Siyaseti ve siyasetçiyi eleştiren haberlerin, okurlar ve izleyiciler nazarında karşılığının yüksek olduğuna değinen Şentop, "Bu noktada eleştirilerin, eleştirel haberlerin hepimizin ortak değeri olan yüce Meclisin saygınlığına ve siyaset kurumunun itibarına halel getirmemesi arzu edilir. Doğru bilgiye ulaşmak konusunda iletişim sorunu çekilmeyen bir siyasetçi olarak bundan sonra da kapılarımın sizlere her zaman açık olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım." ifadelerini kullandı.