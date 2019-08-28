HABER

TBMM Başkanı Şentop’tan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.TBMM Başkanı Şentop, yazar Şule Yüksel Şenler’in vefatı nedeniyle Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
TBMM Başkanı Şentop, yazar Şule Yüksel Şenler’in vefatı nedeniyle Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Şentop açıklamasında, “Türkiye’de milli değerlerin gelişmesi için uzun yıllar mücadele eden yazar, hatip ve büyük dava insanı, rol model Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum“ dedi.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşindeKaramollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Büyükelçisini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Büyükelçisini kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

CHP Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

CHP'li Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.