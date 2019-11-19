HABER

TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 19:29 | Son Güncelleme

Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi ile Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Kamal'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ile Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.

Şentop'un Hong-Ghi ile görüşmesine Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal ile görüşmesinde Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de hazır bulundu.

Kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"
S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihiS-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal Güney Kore Ankara Büyükeçisi Choi TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi

Konuşması sırasında seslendi! Erdoğan yanına çağırınca gözyaşlarını tutamadı

Konuşması sırasında seslendi! Gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.