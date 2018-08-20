TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'nde inceleme yaptı.

Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile Çamlıca Camisi'ne geldi.

Cami inşaatında incelemelerde bulunan Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti.

Mezarlıkta yer alan 15 Temmuz şehitlerinin kabri başında dua eden Yıldırım, burada bir cenaze törenine de katıldı.