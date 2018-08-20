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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çamlıca Camisi inşaatında incelemelerde bulundu - Eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret eden Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin kabri başında dua okudu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'nde inceleme yaptı.

Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile Çamlıca Camisi'ne geldi.

Cami inşaatında incelemelerde bulunan Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti.

Mezarlıkta yer alan 15 Temmuz şehitlerinin kabri başında dua eden Yıldırım, burada bir cenaze törenine de katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çamlıca Camisi inşaatında incelemelerde bulundu - Eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret eden Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin kabri başında dua okudu

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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da
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TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da
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binali yıldırım çamlıca camii TBMM Başkanı

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