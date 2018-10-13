TBMM Başkanı Yıldırım İsviçre'de

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya geldi.
Parlamentolararası Birlik (PAB) 139. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Yıldırım, Sudanlı mevkidaşı Ömer ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel konular ele alındı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke meclisleri arasındaki temasların yoğunlaştırılmasında mutabık kalındığı öğrenildi.
Öte yandan Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verecek.
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