TBMM Başkanı Yıldırım İsviçre'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avrupa'da yaşayan Türklerin değerlerinden ve milletin onurundan asla taviz vermemesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa ile ilişkilerimiz bozulduğunda bile siz Türkiye Cumhuriyetinin en büyük teminatısınız." dedi.

İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği rezidansında vatandaşlara buluştu. Yıldırım, ülkenin farklı bölgelerinden Bern'e gelen Türklere hitap ederek kendilerine 81 milyonun selamını getirdiğini ifade etti.

Konuşmasında, Avrupa'daki gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerin sistemine uyum sağlamasının önemine işaret eden Yıldırım, "Hep söylediğimiz bir şey var. Artık vatanınız, anayurdunuz ve ocağınız Türkiye. Bayrağımız al renkli ay yıldızlı Türk bayrağı. Nerede olursak olalım bu bizim vazgeçilmez en büyük değerimiz. Bunun yolunda can verdik, kan verdik. Türkiye Cumhuriyetini yedi düvele karşı Anadolu topraklarında mücadele verdik. Lozan'da da bunun, bağımsızlığın imzasını attık." dedi.

"Bizim coğrafyamız bizim kaderimiz." diyen Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgede mazlumların, masumların ve sessizlerin sesi olarak bütün imkanlarla elinden geleni yaptığını söyledi.