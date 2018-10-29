TBMM Başkanı Yıldırım'dan Endonezya'ya taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya'da yaşanan uçak kazası nedeniyle Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'ya taziye mesajı gönderdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, mesajında, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang'a giden yolcu uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldırım, sosyal medya hesabından da Endonezya'ya hem Türkçe hem de İngilizce başsağlığı dileklerini iletti.

