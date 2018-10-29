HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Endonezya'ya taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 18:29 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'ya başsağlığı mesajı gönderdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya'da yaşanan uçak kazası nedeniyle Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'ya taziye mesajı gönderdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, mesajında, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang'a giden yolcu uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldırım, sosyal medya hesabından da Endonezya'ya hem Türkçe hem de İngilizce başsağlığı dileklerini iletti.

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!
Melih Gökçek: Sayın Bahçeli'nin sözleri bana şeref vermiştirMelih Gökçek: Sayın Bahçeli'nin sözleri bana şeref vermiştir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Pangkal Pinang TBMM Başkanı Binali Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!

İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

Yeni parti kuruluyor! Fatih Erbakan tarih verdi

Yeni parti kuruluyor! Fatih Erbakan tarih verdi

'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı

'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.