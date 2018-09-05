TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme trafiği 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul etti.

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