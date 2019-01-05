"TBMM Başkanının seçim çalışmalarına katılmasında hukuken engel yok"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrası, Siyasi Partiler Kanununun 24. maddesi ve Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nun 36. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, TBMM Başkanının belediye başkan adaylığı sırasında siyasi parti çalışmalarına katılabilmesine bir engel görünmediğini, hukuken seçim çalışmalarına katılabileceğini kaydetti. Şentop, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, istifa edip etmemesine ilişkin tartışmalara” dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Konuyla alakalı olarak 3 farklı hukuk kuralını dikkate almak gerektiğine işaret eden Şentop, Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrasının, TBMM Başkanının siyasi parti faaliyetlerine katılamayacağını düzenlediğini, birçok kişinin de sadece buna bakarak yorum yaptığını ancak yanıldığını ifade etti. Mustafa Şentop, konuyla alakalı ikinci kuralın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 24. maddesinde mevcut olduğunu belirterek, "Burada, Anayasa'daki siyasi parti faaliyetlerine katılma yasağı tekrarlanırken, milletvekilliği adaylığı durumu bir istisna olarak düzenlenmektedir." dedi.

Üçüncü olarak ise Mahalli İdareler Seçimi Kanununun 36. maddesinin konuyla alakalı bir hüküm sevk ettiğini vurgulayan Şentop, buna göre, Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerinin de uygulanması gerektiğini kaydetti. Şentop, şu hususları belirtti: "Bu üç hukuk kuralı birlikte değerlendirildiğinde; TBMM Başkanının, belediye başkan adaylığı sırasında siyasi parti çalışmalarına katılabilmesine bir engel görünmemektedir. Anayasanın 94. maddesindeki yasağa Siyasi Partiler Kanunu'nun 24. maddesi milletvekili seçimi için bir istisna getirmiş, Mahalli İdareler Seçimi Kanununun 36. maddesi de Siyasi Partiler Kanunundaki hükmün uygulanacağını söylemiştir. Sonuç olarak, hukuken TBMM Başkanı belediye başkan adayı olabilir, seçim çalışmalarına da katılabilir." - Hukuki düzenlemeler Anayasanın 94. maddesinin son fıkrası şu hükmü içeriyor: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar."