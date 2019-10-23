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TBMM Başkanvekili Gök Avrupalı parlamenterlere Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Akdeniz için Birlik örgütünün toplantısında, İtalyan ve Fransız parlamenterlerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gündem dışı sorularına cevap verdi - TBMM Başkanvekili Levent Gök: - "Operasyonun tamamen terör örgütüne yönelik olduğunu ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine olanak tanıyacak şekilde yapıldığını ifade etmek isterim" - "Şimdi ara verilen harekattaki amaç, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'de güvenli bölge oluşturarak ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmelerini temin etmektir. Aslında bu, bütün dünyada sahiplenmesi gereken bir olgudur" - "Ülke kaynaklarının önemli bir kısmını mültecilere ayıran Türkiye büyük bir ev sahipliği yapmaktadır"

MADRİD (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Akdeniz için Birlik (UpM) örgütünün toplantısında parlamenterlere Barış Pınarı Harekatı'nı anlatarak, operasyonun tamamen terör örgütüne yönelik olduğunu ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine olanak tanıyacak şekilde yapıldığını söyledi.

İspanya'nın Barselona kenti merkezli UpM'nin Avrupa Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Kurumlar Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılan TBMM Başkanvekili Gök, konuşması sırasında gündem dışı olarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İtalyan ve Fransız parlamenterlerden gelen sorulara yanıt verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın meşruluğuna ve gerekliliğine dikkati çeken Gök, "Operasyonun tamamen terör örgütüne yönelik olduğunu ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine olanak tanıyacak şekilde yapıldığını ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin devlet politikasının "yurtta sulh cihanda sulh" olduğunu vurgulayan Gök, Türkiye'nin terörün ortaya çıkardığı şiddet ortamından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini anımsattı.

Gök, "Sınır güvenliğimizin kalmaması ve Suriye'deki iç çatışmaların yıllardan beri sürmesi Türkiye'de yaklaşık 4 milyon civarında Suriyeli misafirimizi ağırlamamıza neden olmaktadır. Türkiye terörün yarattığı travmaları ve şiddeti yaşamaktadır. Bu birliğin de kuruluş amaçlarından biri olan, teröre karşı olmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeyi terörden ve teröristten arındırılmayı hedefleyen bir harekat gerçekleştirdiğinin altını çizen Gök, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK'nın bir kolu olan YPG'nin Suriye'de yarattığı terörden dolayı sınır güvenliğimiz adeta kalmamıştır. Şimdi ara verilen harekattaki amaç, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'de güvenli bölge oluşturarak ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmelerini temin etmektir. Aslında bu, bütün dünyada sahiplenmesi gereken bir olgudur çünkü dünyadaki her ülke kendi nüfusunun yüzde 5'inin mülteci olduğunu düşündüğünde Türkiye'nin yaşadığı sorunların ne denli ağır olduğunun farkına varır."

TBMM Başkanvekili ayrıca, Türkiye'de yaşayan ve bir milyonu çocuk olan Suriyeli mültecilere tüm dünyanın sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ülke kaynaklarının önemli bir kısmını mültecilere ayıran Türkiye büyük bir ev sahipliği yapmaktadır." şeklinde konuştu.

Gök, Barış Pınarı Harekatı'nın meşruluğuyla ilgili İtalyan ve Fransız parlamenterlere cevap verdikten sonra toplantının gündemiyle ilgili konuşmasına devam etti.

Gök, terör, düzensiz göç, aşırıcılık ve iklim değişikliği gibi ortak çözüm gerektiren sorunlarla mücadele etmek için kurulan UpM'yi Türkiye'nin baştan beri desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini söyledi.

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Akdeniz için Birlik Barış Pınarı Harekatı Barselona TBMM Başkanvekili ve CHP milletvekili Levent Gök

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