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TBMM'de ‘faşist’ tartışması

27.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM’de devam eden Plan ve bütçe Komisyonu’nda ‘faşist’ tartışması yaşandı. HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir’i ‘faşist’ diye niteleyince komisyonda tartışma çıktı.

TBMM'de ‘faşist’ tartışması

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşüldü. AK Parti ile muhalefet milletvekilleri arasında faşist tartışması yaşandı.

AK parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP milletvekillerini usulle ilgili konuşmaya davet etti. CHP Konya milletvekili Abdulatif Şener konuşmasına başladığı sırada HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir’i ‘faşist’ şeklinde niteledi. Bunun üzerine komisyonda tartışma çıktı.

İHA

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