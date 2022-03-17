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TBMM'de gerginlik: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözleri tartışmaya neden oldu! 'Vekillerin bagajlarını aratacağına...'

17.03.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri tartışmaya neden oldu. Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ilgili konuşan Gergerlioğlu, "Sayın Şentop'a buradan hatırlatıyorum. Vekillerin bagajlarını aratacağına masandaki Anayasa kitapçığına baksaydın, o Anayasa kitapçığına" dedi. Gergerlioğlu'nun sözleri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisini çekti. İşte detaylar!

TBMM'de gerginlik: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözleri tartışmaya neden oldu! 'Vekillerin bagajlarını aratacağına...'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gündem dışı söz aldı. 17 Mart 2021 tarihinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ilgili konuşan Gergerlioğlu, süreç içerisinde yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

"Sayın Şentop'a buradan hatırlatıyorum. Vekillerin bagajlarını aratacağına masandaki Anayasa kitapçığına baksaydın, o Anayasa kitapçığına. Ben kendime söz vermiştim, bu hukuksuzluk bitecek ve milletvekili olarak döneceğim Meclis'e, 'Başka türlü bu Meclis'e girmeyeceğim' diye kendime söz vermiştim. Ne araba bagajı?"

Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ise 'Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmalı' şeklindeki tweetleri nedeniyle tepki gösterdi. Gergerlioğlu'nun sözleri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisini çekti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bu tür ifadelerin Meclis'e zarar verdiğini belirterek, "Bu tür ifadeler, TBMM'de kullanıldığı zaman, bunun nasıl neticeler doğuracağı, nasıl tartışmalara yol açacağı, konuşan kişi tarafından mutlaka bilinir, öngörülür. Dolayısıyla, tweet üzerinden hiçbir talimat verilmeyeceği gibi Twitter üzerinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün siyasi partiler siyasi değerlendirmelerini, görüşlerini paylaşır" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş'ın da tartışmaya dahil olmasının ardından, Genel Kurul'da kısa süreli karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışma, oturuma ara verilmesiyle son buldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
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