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TBMM'de protesto! O partiye Genel Kurul'da yer verilmedi: Meclis'in çalışmasına ara verin

05.10.2023 18:00 | Son Güncelleme:
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TBMM'de Saadet Partili milletvekilleri, parti grupları için Genel Kurul'da yer verilmediğini belirterek, komisyon sıralarına oturdu. Milletvekillerinin protestosu nedeniyle tartışma yaşandı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Bozdağ'dan bu konuya bugün geçici bir çözüm bulmasını ya da Meclis'in çalışmalarına ara vermesini talep etti.

TBMM'de protesto! O partiye Genel Kurul'da yer verilmedi: Meclis'in çalışmasına ara verin

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un toplanmasıyla Gelecek ve Saadet Partili milletvekilleri, komisyon sıralarına oturarak, gruplarına Genel Kurul salonunda yer verilmemesini protesto etti. Meclis Başkanvekili Bozdağ, yeni bir siyasi parti grubu kurulması nedeniyle Genel Kurul oturma düzeninde değişiklik yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu ve bugün Başkanlık Divanı toplantısında oturma düzeni konusunda komisyon kurulduğunu ifade etti. Komisyonun, bir karar alarak Başkanlık Divanı'na ileteceğini belirten Bozdağ, komisyon sıralarında oturan Saadet Partisi milletvekillerinden, milletvekili sıralarına geçmelerini istedi. Bozdağ'ın uyarısını dikkate almayan milletvekillerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi ve tartışma yaşandı.

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"ÇALIŞMALARA ARA VERİLSİN"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 6 Temmuz'da Saadet Partisi grubunun kurulduğunu hatırlatarak, diğer partilere tanınan hakların kendilerine de verilmesini istedi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Bozdağ'dan bu konuya bugün geçici bir çözüm bulmasını ya da Meclis'in çalışmalarına ara vermesini talep etti.

AK PARTİ'DEN YANIT

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Saadet Partili milletvekillerinin oturma düzeni konusundaki taleplerinin haklı bir talep olduğunu ancak komisyon sıralarına oturmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. Usta, yer tartışması yüzünden Meclis'in çalışmalarına ara vermesinin de doğru olmayacağını söyledi.

Genel Kurul'a kısa süre ara verildikten sonra görüşmelere geçildi. Saadet Partili milletvekilleri aranın ardından komisyon sıralarında oturmaya devam etti. (DHA)

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