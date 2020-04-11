TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması

TBMM Genel Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonunda mesaisine devam etti. Genel Kurul, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmelerini sürdürmek için toplandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki Genel Kurul'da, sokağa çıkma yasağı tartışması yaşandı.

"MİLLETİ PANİĞE SÜRÜKLEYECEĞİNİZ HİÇ Mİ AKLINIZA GELMEDİ"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, sokağa çıkma yasağının ilan edilme şeklini eleştirerek "Genelge, bu yasağın başlamasına 2 saat kala yayımlandığında milleti paniğe sürükleyeceğiniz hiç mi aklınıza gelmedi? Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı yerlerin açık mı kapalı mı olduğunu bilmemesi nedeniyle panik havası iyice artmıştır. Panikle beraber insanlarımız, çoğu da maskesiz bir şekilde, sosyal mesafeye uymaksızın, marketler önünde, iç içe uzun kuyruklar oluşturmuş, hatta bazı yerlerde bıçakla yaralamaya varıncaya kadar kavgalar yaşanmıştır. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme listesi de eş zamanlı açıklansaydı o 2 saatte ortaya çıkan tablonun en azından çok azı yaşanırdı" diye konuştu.