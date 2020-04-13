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TBMM'de vekiller arasında kavga! Sosyal mesafe yine unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 22:38 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında vekillerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

TBMM'de vekiller arasında kavga! Sosyal mesafe yine unutuldu

Genel Kurulda, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 56. maddesinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti'li Oral ile MHP'li Enginyurt arasında tartışma çıktı.

Oral, "Günde 100 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Siz halen 'İnfaz yasasını muhalefet çıkarmıyor.' diye feveran ediyorsunuz. Gerçekten çuvallamış durumdasınız." dedi.

"BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUN"

MHP'li Enginyurt'un, Oral'ı kastederek, "Yalan mı konuşuyoruz? Halen çıkarmıyorsun, halen konuşuyorsun işte. Boş boş konuşuyorsun." ifadelerini kullanması üzerine, iki milletvekili arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İYİ Parti'li Oral'ı, Genel Kurula hitap etmesi konusunda uyardı.

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BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Bilgiç, Oral ve Enginyurt arasındaki tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, aradan sonra yaptığı değerlendirmede, son derece zor, yorucu ve salgın ortamında çalışmaları sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

Katkı veren milletvekillerine teşekkür eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Her ne kadar kendimizi maskeyle falan korumaya çalışsak da böyle kapalı bir ortamda 10-13 saat bir arada olmanın hakikaten riskleri de var. Bunun zaman zaman sinirlerimizi gerdiğini biliyorum ama bizler, topluma da örnek olması gereken kişiler olarak sinirlerimize hakim olmayı bilmeliyiz. Genel Kurul çalışmaları sürecinde her türlü kaba, yaralayıcı sözlerden de sarfınazar ederek karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Bundan sonraki çalışma sürecimizde buna uygun bir biçimde çalışmaların sürdürülmesini rica ediyorum."

Genel Kurulda, daha sonra infaz düzenlemesinin görüşmelerine devam edildi.

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