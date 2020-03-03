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TBMM’deki kapalı İdlib oturumu sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2020 21:37 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nun İdlib'i görüştüğü kapalı oturum tamamlandı. Kapalı oturum 6,5 saat sürdü. Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.

TBMM’deki kapalı İdlib oturumu sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İdlib konulu kapalı oturum gerçekleşti.

Saat 15.00'da başlayan toplantıda sadece milletvekilleri ve yeminli görevliler bulundu.

Oturum, Mustafa Şentop'un kısa açılış konuşmasıyla başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini bilgilendirdi. Ardından siyasi parti temsilcileri de tek tek söz aldı.

Gizli oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izledi.

Oturumda yeminli stenograflar tarafından kayıt tutuldu. Milletvekillerine yardımcı olmak için işitme engelli kavaslar da salonda kaldı.

10 YIL BOYUNCA GİZLİ TUTULACAK

Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak. Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel kuruldaki oylama ile açılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
meclis İdlib TBMM kapalı oturum

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