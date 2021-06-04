TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: S-400 konusu bizim için kapandı, Rusya'yla ilişkilerimiz ABD'ye alternatif değil

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik konuların başında bulunan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma füze sisteminin kullanımına Türkiye'nin karar vereceğini söyledi. "Bu konu artık bizim için kapanmıştır" diyeh Kılıç, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinin ABD'ye alternatif olmadığını söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının gerekçesini de, "Yola çıktığı amacıyla geldiği noktanın aynı olmaması" olarak açıklayan Kılıç, "Bana İstanbul Sözleşmesi'nden niye çıktınız diyenler kadar, iyi ki çıktınız diyen kadın da çok" diye konuştu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıç, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerine olası etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, görüşmede kritik konulardan biri olması beklenen Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma füze sistemi konusunda ABD'den gelen eleştirileri de değerlendirdi. Türkiye'nin S-400 konusunda attığı adımın "NATO müttefikliği sorumluluğunu ihlal anlamına gelmeyeceğini" belirten Kılıç, şu görüşleri dile getirdi: "ABD ile uzun yıllardır bir NATO müttefikliğimiz var ve bölgesel anlamdaki çalışmalarda çok yakın ilişkiler içinde bulunuyoruz. Bunun bize yüklediği birtakım müttefiklik anlayışı ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklar da var. Ama aynı şekilde ABD'ye de birtakım sorumluluklar ve mükellefiyetler yükleyen anlaşmalar var. Güvenliğimiz ile alakalı olarak Türkiye'ye olabilecek bir saldırıya karşı savunma ile alakalı attığımız ve atacağımız adımlar konusunda bizim yanımızda durmayan ve yeterince destek vermeyen NATO müttefiklerimizin ortaya koymuş olduğu tutumdan dolayı S-400'ü aldık. "Biz, NATO anlaşmasını feshetmedik, Birleşmiş Milletler üyeliğimizi durdurmadık, uluslararası savunma anlaşmaları ile çizilmiş sınırları ihlal etmedik, herhangi bir şekilde şeffaf olmayan bir silah geliştirmesi içine girmedik. Kurallar gereği kendi imkânlarımız çerçevesinde alabileceğimiz bir sistem aldık. Farklı bir NATO ülkesinde de Rus menşeili bir hava savunma sistemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz neden bu adımı attığımızı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere her mercii eliyle anlatıldı. Bu konu artık bizim için kapanmıştır."

'Sözde soykırım kararı iç siyasete yönelik' Joe Biden yönetiminin ABD Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyebileceği sorusu üzerine de Kılıç, Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu, eski Başkan Barack Obama'nın ikinci döneminde yapılan hataların yapmayacağı umudu taşıdığını vurguladı: "Şu ana kadar aldığımız sinyaller çok da öyle olmadığını gösteriyor. Ümit ediyorum önümüzdeki dönem içerisinde bu olur. Sözde Ermeni soykırımı kararı tamamıyla Amerikan iç siyasetine yönelik bir karardır. ABD Başkanı olarak 'soykırım' tabirini değerlendirmesi. İç siyasette Ermeni diasporası, Kaliforniya'yla yakınlığı etkisi var. Bizim Ermeni halkıyla sıkıntımız yok. Tarihteki olayları, tarihsel gerçekler ve belgeler üzerine değil sadece dünya üzerindeki kendi diasporasını bir ara tutma çapası olarak kullanarak Türkiye'ye karşı düşmanlığı beslemenin doğru olmadığını düşünüyoruz." 'Popülist bir yaklaşımla yapıldığını söyleyecektir' Brüksel'de Erdoğan ve Biden'ın yapacağı görüşmeden beklentilere ilişkin soru üzerine de Kılıç, iki ismin birbirini tanıdığını, Biden'ın, rahatsızlığı döneminde Erdoğan'ı evinde ziyaret ettiğini anımsattı.

Biden'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye geldiğinde ABD'nin bu konudaki eksikleri ve hatalarından dolayı "özür dilediğini" belirten Kılıç, "İnanıyorum ki özeldeki görüşmede (Biden) bazı şeyleri işitecektir, Biden'ın yaptığı bazı açıklamalarıyla ilgili (Erdoğan) tamamıyla popülist bir yaklaşımla yapıldığını söyleyecektir. Seçim döneminde Türkiye'deki demokrasimizle ilgili sarf ettiği sözler de seçim heyecanı içinde kaçırılmış sözler olarak görmek istiyoruz" görüşünü dile getirdi. 'Rusya ile olan ilişkilerimiz ABD'ye alternatif değil' Rusya'yla ilişkiler nedeniyle Türkiye'nin yön değiştirdiği eleştirilerinin doğru olmadığını belirten Kılıç, Türkiye ile Rusya arasında kimi sıkıntılı konular olmasına karşın ilişkilerin açık sözlülükle yürütüldüğünü belirtti: "Neden NATO üyeliğine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirirken en yakın komşularımızla ilişkilerimizi iyi yürütmeyelim. Mesela Almanya, Kuzey Akım-2 projesini devam ettiriyor, neden eksen kayması Almanya'ya sorulmuyor? Zaman zaman Cumhurbaşkanımız ile Putin'in fikir ayrılığı olduğu noktalar da şeffaf şekilde paylaşılıyor.

"Rusya ile olan ilişkilerimiz ABD'ye alternatif değil. Uluslararası siyasette böyle bir rekabet yok. Rusya'yla anlaşmazlık noktalarımızı, ama anlaşabileceğimiz noktaları da biliyoruz. Kırım'ın ilhakını hiçbir zaman tanımayacağız, oradaki soydaşlarımız, dindarlarımızı da yakından takip ediyoruz." 'Mısır'a gitmek isteriz' Mısır'la normalleşme kapsamında karşılıklı ziyaretler olup olmayacağı konusundaki soru üzerine de Kılıç, Dışişleri Bakanlığı'nın bazı temaslar yürüttüğünü ifade etti. Kılıç, "Biz de bu noktada Meclis başkanımızla görüştük ve dostluk grubu kuruldu. Görüşmemizin karşılıklı verim sağlaması lazım. Bunları değerlendiriyoruz. Kanaatim odur ki ilerleyen süreç içinde mümkün olması durumunda Mısır'a gitmek isteriz" dedi. 'Suriyelilerin kendi ülkelerinde güvende hissetmesi lazım' Kılıç bir soru üzerine de Beşar Esad'ın yeniden devlet başkanı seçildiği Suriye ile ilişki kurulmasının ise "çok uzağında" olduklarını vurguladı: "Şu anda 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Niye terk etmiş ülkelerini, can güvenliği için. Öncelikle bu şartların düzelmesi gerekir. Suriyelilerin kendilerini ülkelerinde güvenli hissettiği bir ortamın olması lazım. Vatandaşının ülkesinde topraklarında huzurlu yaşayamayan can güvenliği sorunu olduğu bir devletle ne kadar ilişki kurabilirsiniz ki zaten."