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TBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te tören

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için Meclis'te tören düzenlendi.

TBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te tören

Nursimaı ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için Meclis'te tören düzenlendi.
TBMM'de 12, 13, 14 ve 15'inci dönemlerde milletvekilliği yapan, Meclis eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli, bir süredir böbrek ve akciğer rahatsızlıklarından tedavi gördügü özel hastanede 92 yaşında vefat etti. Eski Meclis Başkanı Bozbeyli için TBMM'de düzenlenen devlet törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkan Vekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri, grup başkanvekilleri ile Bozbeyli'nin eşi Güngör Bozbeyli, iki oğlu ile yakınları katıldı. Bozbeyli'nin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Bozbeyli'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun top arabasına konulmasının ardından ailesi taziyeleri kabul etti. Bozbeyli'nin cenazesi, cenaze töreni için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

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TBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te törenTBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te törenTBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te törenTBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te tören

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