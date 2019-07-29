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TBMM eski Başkanı Bozbeyli için Meclis'te tören (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI TBMM eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli'nin cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI TBMM eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli'nin cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Bozbeyli’nin ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM eski Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ile vatandaşlar katıldı. Bozbeyli'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Bozbeyli’nin cenazesi, Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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