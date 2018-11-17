HABER

TBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılır

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

KURUCUSU olduğu Birlik Vakfı'nın Batman şubesinin daveti üzerine kente gelen TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, belediyenin tahsis ettiği alanda vakıf binasının temel atma törenine katıldı.

TBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılır

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- KURUCUSU olduğu Birlik Vakfı'nın Batman şubesinin daveti üzerine kente gelen TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, belediyenin tahsis ettiği alanda vakıf binasının temel atma törenine katıldı. Kahraman, burada yaptığı konuşmada, "Belediyelerin meselesi hizmet olmalıdır. Ne kadar çok hizmet yapılırsa o kadar sevap kazanılır ve başkanın ismi de unutulmaz" dedi.
Birlik Vakfı Batman Şubesi'nin daveti üzerine dün kente gelen ve geceyi burada geçiren TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, günün ilk ziyaretini Batman Belediyesi'ne yaptı. Belediyede Kahraman'ı, Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. Kahraman, burada yaptığı kısa konuşmada, "Hizmetlerinizi duyuyoruz. Belediyeler hizmet yeri olmalı, siyaset yeri olmamalıdır" dedi.
Daha sonra belediye tarafından Birlik Vakfı Batman Şubesi'ne tahsis edilen 1600 metrekarelik alandaki vakıf binasının temel atma törenine katılan Kahraman'a, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan İsmail Kahraman, "Fevkalade bir düşünce, güzel bir hazırlık, çok iyi hizmetler olacak inşallah. Belediyelerin meselesi hizmet olmalıdır. Ne kadar çok hizmet yapılırsa o kadar sevap kazanılır ve başkanın ismi de unutulmaz. Ülkelerin kalkınması, insan unsuruna bağlı. İnsanın inşası mühim, insanlar şuurlandıkça, o toplumu da kalkındırmış olurlar. Bizler iki dünyalıyız. Pozitivistler gibi tek dünyalı değiliz. Yanı fani bir âlemdeyiz ve beka âlemine geçeceğiz. Herkes buna benzer eserler yerine getirmeli. Tahsisi yapan belediyemize, bütün hizmet verenlere, zenginlerimize, bu tür vakıfları destekleyen tüm idarecilerimize ve insanlara, iş adamlarına Allah hayırlı günler nasip etsin. Güzel bir şehrimiz Batman'ımız, fevkalade güzel. Geldiğim zamanlarda görüyorum hep gelişmeyi. Türkiye daha öteye gidiyor, gelişeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
Törende TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'a ulaşan Batman Belediyesi'nde geçici çalışan engelli Kubilay Arslan, kadrolu iş talebinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

TBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılırTBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılırTBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılırTBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılır

PARTNERİlk kez göreceksiniz! İşte uçağın düşüş anlarıİlk kez göreceksiniz! İşte uçağın düşüş anları
Özhaseki: İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardıÖzhaseki: İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardı
Bakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştüBakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

İlginizi Çekebilir

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: Leşlerini getirip milletimizin önüne sermek borcumuzdur

Bakan Soylu: Leşlerini getirip milletimizin önüne sermek borcumuzdur

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.