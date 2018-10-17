HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

MHP'nin, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin verdiği araştırma önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına yönelik önerisi kabul edilmedi - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kendi yaptıkları çalışmayı da tamamlayarak, bütün partilerin iş birliğiyle, fındıkla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi gelecek hafta Genel Kurulun gündemine getireceklerini bildirdi

TBMM Genel Kurulunda, MHP'nin, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin verdiği araştırma önergesi öngörüşmelerinin bugün yapılmasına yönelik önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alınıyor.

Genel Kurulda ilk olarak MHP'nin önerisi ele alındı.

Fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini içeren önerge üzerinde siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmalarının yapılmasının ardından oylamaya geçildi.

Oylamada MHP ile CHP, HDP ve İYİ Parti de araştırma önergesi kurulması yönünde, olumlu oy kullandı.

Yapılan elektronik oylamada, pusulaların kabul edilip edilmeyeceğine yönelik tartışma çıkınca, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi ve grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

Birleşim yeniden açılınca, Sancar, tereddüt oluştuğunu belirterek, oylamayı yineledi.

135 kabul oyuna karşı 155 red oyuyla araştırma komisyonu önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerisi kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ortaya çıkan sayının Meclis iradesini yansıtmadığını savunarak, "Dört mü büyük bir mi büyük?" diye sordu.

Özkoç, gerekirse fazladan çalışarak bu öneriyi bugün Meclisten çıkarılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındık üreticilerinin derdinin kendi dertleri olduğunu ifade etti.

Diğer gruplarla yapılan görüşmeler sonunda, kendi yaptıkları çalışmayı da tamamlayarak, bütün partilerin iş birliğiyle, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi gelecek hafta Genel Kurulun gündemine getireceklerini bildiren Özkan, "Fındık üreticilerimiz müsterih olsun." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da TBMM'de bugüne kadar kurulan bütün araştırma komisyonlarının ortak mutabakatla kurulduğunu anımsatarak, bunun artık neredeyse geleneksel hale geldiğini dile getirdi.

Akçay, "AK Parti de önümüzdeki zaman dilimi içinde konuyu tekrar değerlendirerek, bütün siyasi partilerin ortak mutabakatıyla, bu komisyonun kurulacağını ümit ve temenni ediyorum." diye konuştu.

PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
Temelli: Ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı varTemelli: Ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı var
CHP Selendi yönetimi görevlerinden istifa ettiCHP Selendi yönetimi görevlerinden istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araştırma komisyonu Cahit Özkan Engin Özkoç Erkan Akçay fındık MHP

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.