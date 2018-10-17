TBMM Genel Kurulu

Yapılan elektronik oylamada, pusulaların kabul edilip edilmeyeceğine yönelik tartışma çıkınca, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi ve grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

Oylamada MHP ile CHP, HDP ve İYİ Parti de araştırma önergesi kurulması yönünde, olumlu oy kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ortaya çıkan sayının Meclis iradesini yansıtmadığını savunarak, "Dört mü büyük bir mi büyük?" diye sordu.

Özkoç, gerekirse fazladan çalışarak bu öneriyi bugün Meclisten çıkarılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındık üreticilerinin derdinin kendi dertleri olduğunu ifade etti.

Diğer gruplarla yapılan görüşmeler sonunda, kendi yaptıkları çalışmayı da tamamlayarak, bütün partilerin iş birliğiyle, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi gelecek hafta Genel Kurulun gündemine getireceklerini bildiren Özkan, "Fındık üreticilerimiz müsterih olsun." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da TBMM'de bugüne kadar kurulan bütün araştırma komisyonlarının ortak mutabakatla kurulduğunu anımsatarak, bunun artık neredeyse geleneksel hale geldiğini dile getirdi.

Akçay, "AK Parti de önümüzdeki zaman dilimi içinde konuyu tekrar değerlendirerek, bütün siyasi partilerin ortak mutabakatıyla, bu komisyonun kurulacağını ümit ve temenni ediyorum." diye konuştu.

