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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan: - "3. Havalimanında ulusal ve uluslararası mevzuat gereği 181 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunması gerekirken bu sayı 459. 4 iş müfettişi sürekli havalimanında bulunuyor. 21 konu başlığında 350 bin kişiye iş güvenliği ve sağlığı eğitimi veriliyor"

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 3. Havalimanında ulusal ve uluslararası mevzuat gereği 181 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunması gerekirken bu sayının 459 olduğunu, 4 iş müfettişinin sürekli havalimanında yer aldığını, 21 konu başlığında 350 bin kişiye iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verildiğini bildirdi.

Arslan, HDP'nin "3. Havalimanında yaşanan hak ihlalleri"ne yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi üzerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

Arslan, bu konu gündeme getirilirken sap ile samanın birbirine karıştırıldığını ifade etti.

"Garanti vererek birilerine peşkeş çekiyorsunuz." eleştirilerine değinen Arslan, sözlerini söyle sürdürdü:

"Garanti verildiği doğrudur, Zafer Havalimanı gibi havalimanlarında. Garantiden kaynaklı ülke olarak ödediğimiz para 47 milyon avrodur. Bu ülkede havalimanlarıyla ilgili garanti verilmiştir, doğrudur. Zarar eden havalimanı olmuştur ancak sistemin tamamında ne elde ettiniz derseniz, 47 milyon avro garanti sağlanmadığı için para ödemişiz. Ancak tamamında garanti üstü gelirimiz 460 milyon avrodur. 3. havalimanında 12 yıl boyunca verdiğimiz bir garanti var. 3. Havalimanından hiç yolcu uçmadığını kabul edin. Yolcu garantisinden dolayı vereceğimiz para 300 milyon avro. Ancak her yıl alacağımız 886 milyon avro kira bedeli. Hiç yolcu uçmazsa 586 milyon avro kira bedelinden fark alacağız. 12 yıl boyunca yolcu garantisi var, 25 yıl boyunca para alacağız. 25 yıl boyunca 26 milyar avro KDV dahil para alacağız. Böyle yaptığımız için ülke büyüyor, ülke havacılığı büyüyor. "

Ulusal ve uluslararası mevzuat gereği 3. havalimanında, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak 181 kişi bulunması gerekirken bu sayının 459 olduğunu bildiren Arslan, 783 kişinin de sadece bu konuyla uğraştığını kaydetti.

Arslan, 4 iş müfettişinin, sürekli havalimanında olduğunu ve bunların istediklerinin yerine getirildiğine dikkati çekerek, 21 konu başlığında 350 bin kişiye iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verildiğini anlattı.

Sağlık hizmeti verilmediği eleştirilerine ise Arslan, "7/24 saat çalışan tam teşekküllü bir hastane, sağlık merkezi, 9 revir, 6 tam teşekküllü acil müdahale ambulansı var. Toplam 188 sağlık personeli çalışıyor." diye yanıt verdi.

Arslan, havalimanında 109 yemekhane bulunduğunu, 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve bin 30 kişinin yemek hizmetinde çalıştığını belirterek, 671 temizlik elemanı olduğunu vurguladı.

Genel Kurulda, HDP'nin grup önerisi ile CHP'nin üniversitelerin sorunlarına ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

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3. havalimanı AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan TBMM Genel Kurulu

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