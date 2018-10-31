TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi. Görüşmelerin ikinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Sayın Cumhurbaşkanı, '17-25 Aralık'tan sonra ikaz ettik, bu bankaya para yatırmayın, terör örgütü dedik.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı okulları neden kapatmadınız? Vatandaşların çocuklarını bu okullara göndermesine müsaade ettiniz. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığının gözetiminde, denetiminde okullardı. Bu millete kumpas kurdunuz. Bunu, bugün anlıyoruz." ifadelerini kullandı. MHP Grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, OHAL Komisyonu ile ihraçlara karşı itiraz yolunun açıldığını ancak sınırlı sayıda iade kararı çıktığını belirtti. İhraç dosyalarının incelemelerinin daha hızlı yapılmasını isteyen Bülbül, "MHP olarak FETÖ ile ilgili soruşturmaların, FETÖ'yle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesini her zaman ifade ettik. Bu işin sulandırılmasına asla ve asla tahammülümüzün olmadığının altını çiziyoruz fakat ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin giderilmesi ve bunların minimuma indirilmesi Türkiye'nin ileride kurmaya çalıştığı düzen açısından, Türk devletinin yeniden inşa edilmeye çalışıldığı şu süreçte çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

HDP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "OHAL Komisyonuna başvuran, ihraç edilmiş ya da açığa alınmış kişilerin suçları sabit olmamasına rağmen, kimisi iki yıldır işsiz ve tüm sosyal haklarından mahrum durumda. İktidarınız ve bu Komisyon, yüz binlerce suçsuz, günahsız insanın vebalini üzerinde taşıyor." iddiasında bulundu. CHP Grubu adına konuşan Çetin Osman Budak, KHK'larla birçok önemli düzenlemenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Varlık Fonu varlıklı ülkelerde yapılır. Doğal gazı, petrolü ve fazlası vardır, gelecek nesildeki kendi yurttaşları için gelir getirecek yerlere yatırımı yapmak üzere ne yaparlar, Varlık Fonu kurarlar. Hem ticaret hem cari açık veren bir ülkede Varlık Fonu'nu yine KHK ile kurdunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir şirketin başına kendini atadı, damadını da atadı. Üstelik de Türk Hava Yolları gibi, Ziraat Bankası gibi o kadar değerli kurumlarımızın şu anda denetimi artık yok, denetimsiz bırakıldı. Soru sorduğumuz zaman da cevap alamıyoruz."

Şahsı adına söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK'lerle ihraç edilenlerin özel sektörde çalışmalarının engellendiğini ifade ederek, "Öğretmenlerin çalışma izinlerini iptal ettiniz, on binlerce öğretmen özel okullarda da çalışamıyor. KHK'li hukukçular avukatlık ruhsatı alamıyor. Bugün bir cinayete daha imza attınız ve KHK'yle ihraç edilen doktorların özel hastanelerde çalışmasının önüne geçecek şekilde bir sağlık kanun teklifi sundunuz. Yarın komisyonda görüşeceğiz. 6-7 bin doktorun özel hastanelerde çalışmasını engelleyecek çok vicdansızca bir teklif." açıklamalarında bulundu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilk kararını 22 Ocak 2017'de veren OHAL Komisyonu'nun önüne gelen yaklaşık 132 bin dosyanın 40 binini karara bağladığını, haftalık bin 200 karar vermek durumunda olduğunu bildirdi. Kaya, AK Parti'nin terörle ve teröristle arasına mesafe koymayanlardan akıl almayacağını da ifade etti. - "Doktordan güvenlik görevlisine kadar birçok kişi ihraç edildi"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ülkenin bugün tarihin "en karanlık" dönemini yaşadığını öne sürdü. Gelinen noktada birçok kuruluşun kapatıldığını, aralarında doktordan güvenlik görevlisine kadar birçok kişinin de ihraç edildiği anlatan Barut, şöyle konuştu: "Türkiye insan haklarından yargıya varıncaya dek her alanda geriye doğru sürüklenmiştir. Biz de tüm darbelere ve darbecilere karşıyız. Darbeyi fırsat bilip çıkarılan kararnameler gösterdiki bu ülkede hak da adalet de yok. Bugün Türkiye'de 81 milyon adalete susamıştır. Toplumun yüzde 80'i adaletin olmadığını söylüyor. Ülkemizde yaşanan kara tabloyu gören herkes devlet düzeninin yeniden inşa edilmesini söylüyor. Bu kara düzen bize yakışmıyor." İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, parti olarak darbenin her türlüsüne karşı olduklarını defalarca dile getirdiklerini belirtti. Yaşar, "15 Temmuz FETÖ darbesini ülkemizin vatansever evlatları önlemiştir. İYİ Parti olarak AK Parti'nin art arda çıkardığı, şeffaflığı olmayan kararnamelerin hiçbirini onaylamıyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili iki önerge verdik ikisi de kabul edilmedi. Geciken adalet adalet değildir." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam da 15 Temmuz akşamında Türkiye'nin, iki batılın çatışmasını seyrettiğini öne sürdü. İslam, AK Parti'nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı'da HDP'den, referandum sürecinde CHP'den kurtulduğunu, bugün ihtiyaç olduğundan dolayı MHP ile yan yana durduğunu iddia ederek, "Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz. 'Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin' diyor insanlar size." diye konuştu. Sataşmadan dolayı söz isteyen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da 22. dönemden bu yana milletvekili olarak görev yaptığını anımsattı. Görev yaptığı dönemlerde TBMM'nin çok ateşli hatipler gördüğünü ama kendisinden önce söz alan milletvekili İslam kadar üslup ve seviyesi düşük bir hatibi görmediğini ifade eden Can, "TBMM alçak FETÖ tarafından bombalanırken biz hepimiz burada Meclisi müdafaa ediyorduk. Biz buradaydık, sen neredeydin? CHP, MHP ve AK Parti olarak burada destan yazdık. Lütfen bu destana gölge düşürmeyin başka bir şey istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Can'ın açıklamaları üzerine yeniden söz isteyen İslam'ın kürsüye çıkması üzerine, AK Parti milletvekilleri İslam'ı protesto için oturdukları sıralara vurmaya başladı. İslam, salondaki gürültüden dolayı sesini duyuramayınca kürsüden ayrılmak durumunda kaldı. - Yeni madde ihdası Genel Kurul'da tüm partilerin grup başkanvekillerinin imzaladığı "Olağanüstü Hal kapsamında yürürlüğe konulan ve bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla TBMM tarafından kabul edilmiş olan Kanun Hükmünde Kararnamelerle doğrudan tesis edilen işlemlerle ilgili olarak Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev ve yetkileri ile Komisyon tarafından alınan kararların geçerliliği devam eder." şeklinde önerge sunuldu. Komisyonun salt çoğunluğunun katılımıyla önerge geçici birinci madde olarak ihdas edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat yeni madde ihdasına ilişkin yaptığı açıklamada, grubu bulunan 5 siyasi partinin ittifakıyla ihdas edilen yeni madde önergesinin sunulduğunu belirtti. Kubat, görüşülen 701 sayılı KHK kapsamında ilişiği kesilen kamu görevlilerinden OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kararına dayalı olarak görevine iade edilenlerin yeniden bir mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade ederek "Komisyon tarafından alınan kararların hukuken geçerliliğini sürdürmesine yönelik bir önergedir. Hak kaybını önleyici mahiyettedir." dedi.