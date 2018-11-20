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TBMM Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: - "Eğer işveren payını yarı yarıya düşürerek işvereni kısmen rahatlatırsak, primleri düşürebilirsek ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle mücadele edecek bir yönetim anlayışı oluşursa asgari ücret en az 2 bin liraya çıkabilir" - MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu: - "Enflasyon yüzde 25'leri aşmış durumda. Bu artış en çok dar gelirli vatandaşlarımızı etkiliyor. Enflasyon oranı asgari ücretlinin hayatını daha da zorlaştırıyor" - CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: - "Her ne kadar ekonomik kriz kabul edilmese de durum daha da vahimdir. Mutfaktaki yangın çok büyük. Asgari ücretli için kriz gittikçe derinleşiyor" - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez: - "Hükümeti devraldığımız 2002 yılında asgari ücret 184 lira iken 2018 yılında bu rakamı bin 603 liraya çıkardık"

TBMM (AA) - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Eğer işveren payını yarı yarıya düşürerek işvereni kısmen rahatlatırsak, primleri düşürebilirsek ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle mücadele edecek bir yönetim anlayışı oluşursa asgari ücret en az 2 bin liraya çıkabilir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İYİ Partinin, "asgari ücretli çalışanlar" ile ilgili önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. Partisinin önerisi üzerinde alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ekonominin taban yaptığı, alım gücünün yüzde 40 zayıfladığı bir sürecin yaşandığını ve asgari ücretli vatandaşların çok zor hayat koşullarıyla baş başa kaldığını savundu.

Yokuş, "Eğer işveren payını yarı yarıya düşürerek işvereni kısmen rahatlatırsak, primleri düşürebilirsek ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle mücadele edecek bir yönetim anlayışı oluşursa asgari ücret en az 2 bin liraya çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ve hiçbirimizin kavrayamadığı bir yönetim anlayışı ile asgari ücretlilere çare olunmaz. Yönetim kabiliyetini kaybetmiş bu iktidarın böyle bir derdi yok." diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, asgari ücretli ailelerin insan onuruna yakışır bir hayat standardına sahip olması gerektiğini belirtti. Asgari ücretlilerden alınan vergilerin kaldırılması çağırsında bulunan Osmanağaoğlu,"Asgari ücret ekonomik gelişmelerden bağımsız ele alınamaz. Bügün enflasyon yüzde 25'leri aşmış durumda. Bu artış en çok dar gelirli vatandaşlarımızı etkiliyor. Enflasyon oranı asgari ücretlinin hayatını daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık 6 milyon çalışanımızın dahil olduğu asgari ücretlerin daha iyi bir hayat sürmeleri için önümüzdeki 2 yıl için önlemler alınması lazım." şeklinde konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, paradan para kazanan bir sistemin sonucunda zenginin daha zengin, fakirin ise daha da fakir duruma düştüğünü dile getirdi. Asgari ücretlilerin, maaşının yarısından fazlasını kiraya verdiğini belirten Bülbül, asgari ücretlilerden alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti.

- "Mutfaktaki yangın çok büyük"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, AK Parti'nin 16 yıldır ülkeyi yönettiğini anımsatarak 6 milyon asgari ücretliye reva gördüğü ücretin "sefalet ücreti" olduğunu ileri sürdü. Girgin, "AK Parti yoksulluktan ve yoksullardan rant elde ediyor. Bunun için asgari ücretliye çare bulmuyorlar. Asgari ücretliyi açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ediyorlar. Yoksulluk sınırının 6 bin 250 lira, açlık sınırının bin 919 lira olduğu ülkemizde asgari ücretin bin 603 lira olarak belirlenmesi, AKP'nin işçiye verdiği önemi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Girgin, "Her ne kadar ekonomik kriz kabul edilmese de durum daha da vahimdir. Mutfaktaki yangın çok büyük. Asgari ücretli için kriz gittikçe derinleşiyor" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verdiklerini anımsatarak "Asgari ücret bağımsız bir komisyon tarafından belirleniyor. Piyasa dengelerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümeti devraldığımız 2002 yılında asgari ücret 184 lira iken 2018 yılında bu rakamı bin 603 liraya çıkardık. Bu oran yüzde 26 oranında bir artışa denk geliyor. Ayrıca asgari ücretliler için asgari geçim indirimi ilavesi yaptık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

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