TBMM (AA) - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Eğer işveren payını yarı yarıya düşürerek işvereni kısmen rahatlatırsak, primleri düşürebilirsek ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle mücadele edecek bir yönetim anlayışı oluşursa asgari ücret en az 2 bin liraya çıkabilir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İYİ Partinin, "asgari ücretli çalışanlar" ile ilgili önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. Partisinin önerisi üzerinde alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ekonominin taban yaptığı, alım gücünün yüzde 40 zayıfladığı bir sürecin yaşandığını ve asgari ücretli vatandaşların çok zor hayat koşullarıyla baş başa kaldığını savundu.

Yokuş, "Eğer işveren payını yarı yarıya düşürerek işvereni kısmen rahatlatırsak, primleri düşürebilirsek ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle mücadele edecek bir yönetim anlayışı oluşursa asgari ücret en az 2 bin liraya çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ve hiçbirimizin kavrayamadığı bir yönetim anlayışı ile asgari ücretlilere çare olunmaz. Yönetim kabiliyetini kaybetmiş bu iktidarın böyle bir derdi yok." diye konuştu.