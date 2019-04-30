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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

Genel Kurulda, 3 uluslararası anlaşmaya dair kanun tekliflerinin maddeleri görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, 3 uluslararası anlaşmaya dair kanun teklifinin maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma'ya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Nijer Arasında Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Kanun tekliflerinin maddeleri oylanarak kabul edildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, perşembe günü kanun tekliflerinin tümünün açık olmasının yapılacağını belirtti.

Adan, daha sonra komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşimi 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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TBMM Genel Kurulu uluslarası sözleşmeler

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