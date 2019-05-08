TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, YSK'nin İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, "YSK, ister beğenelim ister beğenmeyelim bir karar verdi. Bu karardan sonra tevil yollu bir darbe çığırtkanlığı milli iradeye, yaptığımız yasama faaliyetine ve demokrasiye hakarettir." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada paylaşılan bir videosunda, hissettiklerini söyleyemediğini ancak söyleyemediği sözcüklerden dolayı kendisini alkışlattığını, bu durumun da İstanbul seçimlerine benzediğini ifade ederek, "Hem mağlup etmeyi becerememişsiniz hem mahcup olmamışsınız hem de aldığınız yanlış kararı alkışlattırmışsınız. İstanbul'daki sürece uygun bir aday bularak atadığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik tartışmaların yurt içi ve yurt dışından bir kısım çevrelerce iftira, tehdit, hakaret gibi provokasyon çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Bakan Soylu: “2019 yılı sonu hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza eğitim verebilmektir” Destici: YSK'nın kararını tartışmaya açmak doğru değil

Sorunun doğru tanımlanmasının önemine değinen Akçay, şöyle konuştu: "İstanbul'da usulsüzlüğün yapıldığı açıktır. Bu tablonun mağduru Binali yıldırım ve İstanbul seçmenidir. Elbette demokrasilerde bir oy farkı dahi milli iradeyi inşa eder. Ancak bir oyun bile vicdana, kurallara ve ahlaka aykırı olmaması şarttır. Usulsüzlükle alınacak bir seçim sonucu, kimsenin kabul etmemesi gereken bir tablodur. Haksız bir seçimin kazananı olamaz. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Kurumlara saldırmaya çalışmak ve yıpratmak adaletin hissedilmesini engelleme çabasıdır. YSK kararında millet iradesine yapılan müdahaleyi durdurarak demokrasinin tam manasıyla tesis edilmesinin önünü açmıştır." HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Cizre Belediyesi önüne beton bariyerler yerleştirilmek istendiğini ancak belediye yetkilileri ve vatandaşların bu duruma karşı çıkması üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğunu iddia etti. Güvenlik güçlerinin olumsuz tutumunu kınadıklarını belirten Oluç, "Bu uygulamanın Silopi ve Mardin'de de yapıldığını öğrendik. AK Parti, İYİ Parti, CHP ve MHP'li belediyelere yönelik de benzer uygulamalar var mıdır? Bunun üzerinde durulması gerekiyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik kararının tam bir kanunsuzluk olduğunu ileri sürdü. YSK'nin açık açık kendi içtihatlarına karşı çıktığını iddia eden Özkoç, "YSK başka yerlerden gelen emirleri uygulayan bir kurum haline getirilmişken bunu görmezlikten gelmek ciddi anlamda beka sorunudur. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan kişilerle oturup ittifak yapmak beka sorunudur. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçiler ve hırsızlara kol kanat geren kişilerle oturup ittifak yapmak beka sorunudur, kamu arazilerini zimmetine geçirmek de beka sorunudur. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla birlikte olmak beka sorunudur." diye konuştu. Özkoç'un konuşması üzerine sataşmadan söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milliyetçiliğin ayaklar altında değil baş tacı olduğunu belirtti. - Kayışoğlu'na "darbe çığırtkanlığı" tepkisi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise milletten aldıkları yetkiyle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.