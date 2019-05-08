TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaları uygun bulan üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurulda, Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçluların İadesi Antlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Teklif, Türkiye ile Özbekistan Arasında 23 Haziran 1994'te Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi ve Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Tekliflerin görüşmeleri sırasında MHP Grubu adına söz alan Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye'nin, 16 Aralık 1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsattı. Karadağ, 4 Mart 1992'de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğunu, bu tarihten sonra da iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "İki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ve Özbekistan arasında sadece ticari ve ekonomik ilişkilerden başka aynı zamanda kültürel ve sanatsal ilişkiler de gelişmektedir. Kültürel, sanat ve insani alanda karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerin, özellikle ticari, ekonomik, kültürel ve insani yardım ilişkilerinin geliştirilmesi için tüm çabaları göstermek gerekmektedir." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez Bakan Soylu: 3 bin sürücüye eğitim verilecek

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tarihin en uzun seçimlerinin 31 Mart'ta başladığını, 6 Mayıs'ta sona erdiğini, bunun bir darbe olduğunu öne sürdü. Bu darbenin Türkiye'de yaşanılan diğer darbelerden hiçbir farkının olmadığını, sadece darbe yapılırken kullanılan araçların farklı olduğunu savunan Ağbaba, "Bu ülkede 12 Eylül darbesi faşist generallerle, postallarla, tanklarla yapıldı. 12 Mart darbesi muhtırayla yapıldı. 15 Temmuz darbesi de silahlarla, uçaklarla yapıldı. 6 Mayıs darbesi ise önce kurulan kumpaslarla ve YSK eliyle yapıldı." dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Bavullarla YSK'ye götürdükleri ne kadar usulsüzlük, yolsuzluk varsa, tamamını AKP örgütleri yapmıştır. Bu kadar kesin konuşmamın sebebi o teşkilatların içerisinde, örgütlerde görev yapan tanıdığım AKP'lilerden aldığım bilgilerdir. " ifadesini kullandı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Özbekistan'ın, 30 milyona yaklaşan nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.