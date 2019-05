TBMM Genel Kurulu

Erdem, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ile sıkı diplomatik ilişkilere girdiğini, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, kredi, turizm ve kültür anlaşmaları imzalandığını anlattı.

Önümüzdeki pazar gününün Anneler Günü olduğuna işaret eden Erdem, çocukların korunmaya muhtaç olduğunu, fiziksel, ruhsal, duygusal ve cinsel anlamda korunmaları gerektiğini söyledi. Erdem, şiddet ve çocuklara karşı işlenen suçların gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evde, okulda, sokakta, televizyonda, internet gibi kitle iletişim araçlarında çocuklarımızın şiddete maruz kaldığına hemen her gün şahit olmaktayız. Bunu önlemek için bir milletvekili olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak her şeyden önce caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini buradan tekrar vurgulamak istiyorum. TBMM çatısı altında bulunan her bir milletvekili arkadaşımızla el ele vererek mutlak ve mutlak bu konuya bir çözüm getirilmesi noktasında uzlaşma dili içerisinde bir çözüm üretileceğine inanıyorum. Kadına yönelik şiddeti durdurmak noktasında, çocuklara yönelmiş saldırıları engellemek için yapılmış yasal düzenlemeler yeterli değildir. Şiddet, istismar ve tecavüz vakaları devam etmektedir. Bu durumun önüne hep birlikte geçeceğiz; bu, hepimizin vebali. İstismarın bahanesi olmaz, yapılan her bir istismar, iyi hal indirimi gibi herhangi bir bahaneye sığınılmadan mutlak ve mutlak cezalandırılmalı."

Teklifin kabul edilip yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.