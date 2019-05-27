TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "27 Mayıs, Türkiye'de demokrasi tarihi açısından acı bir kapının aralanmasına neden oldu ve o günden bugüne sayısız darbe teşebbüsü ve darbelerle karşı karşıya kaldık." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 59. yıl geçtiğini belirterek, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Darbelerin karşısında durduklarını ve demokrasinin tarafında olduklarını vurgulayan Türkkan, askeri ya da sivil darbeyi haklı kılacak hiçbir sebebin olmadığını söyledi. Türkkan, bugün ayrıca Türk siyasetinin önemli devlet adamlarından Gün Sazak'ın 39. ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Sazak'ı rahmetle andı. Son dönemde muhalif seslere, siyasilere ve gazetecilere yönelik şiddet olaylarının arttığını belirten Türkkan, hükümetin yapılan saldırıları görmezden geldiğini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 27 Mayıs tarihinin ülkücü hareket için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ülkücü hareketin önemli isimlerinden, başbuğumuzun yakın çalışma arkadaşı Sayın Gün Sazak Bey, 27 Mayıs 1980 tarihinde evine girerken eşi ve çocuklarının önünde Marksist Leninist Dev-Sol örgütü tarafından çapraz ateşe alınarak şehit edilmiştir." dedi. Bülbül, bakanlığı döneminde milletlerarası gümrük kaçakçılığına ağır darbe vuran Gün Sazak'ın, dürüstlüğü ve liyakatiyle bir döneme damgasını vurduğunu dile getirdi. MHP'nin Cumhur İttifakı ile birlikte 31 Mart seçiminden de büyük bir zaferle, büyük bir başarıyla çıktığını söyleyen Bülbül, "Anayasa değişikliği referandumundan itibaren Cumhur İttifakı'nın tutarlı bir şekilde milletimizin takdirine mazhar olduğunun ve bu desteğin halen büyük bir şiddetle devam ettiğinin altını çizmek istiyorum." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Türkiye'nin darbeler tarihinin utanç verici olduğunu belirterek, demokratik siyasetin yanında yer alanların her zaman askeri ve sivil darbelerin karşısında durduğunu, bunun böyle de olmaya devam edeceğini vurguladı.

Oluç, 27 Mayıs askeri darbesi sonrası duruşmaların yapıldığı Yassıada'nın güncel fotoğraflarını göstererek, "Belki de demokrasi tarihi açısından bir ibret yeri olarak değerlendirilmesi gereken bir adadır, şu anda bir beton yığınına dönüştürülmüştür. Bu, tarihe, kendi politik tarihine yapılacak en büyük saygısızlıklardan bir tanesidir." ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'de konuşmasına Gün Sazak'ı rahmetle anarak başladı. "27 Mayıs şüphesiz Türkiye'nin darbeler tarihinin başladığı ve hepimiz açısından bir utanç sayfası olan bir günün de yıl dönümü" diyen Özel, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı. Özel, "27 Mayıstan başlayarak 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz ve 20 Temmuz sivil darbeleri olmak üzere demokrasiyi askıya alan, milli irade yerine gerek şiddetle, tankla, topla gerekse de başka yöntemlerle halkın yetki verdiği Meclisi ortadan kaldırıp o yetkinin belli odaklarca kullanılması noktasındaki her türlü darbeyi amasız ve fakatsız bir dille kınıyoruz." dedi.