HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Kaset kumpaslarını ve siyasi suikastları takip ettiğiniz takdirde terör örgütünün yolunu çok net şekilde bulursunuz" - AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe: - "2010-2012 KPSS sürecine baktığımızda nelerin yapıldığına bizler de şahit olduk, biz bunu kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine yapılan, milyonlarca insanın umudunu ve ümidini kıran bir hırsızlık, haksızlık söz konusudur fakat bunu sadece bizim iktidarımıza mal etmek yersizdir"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kaset kumpasları ve siyasi suikastların takip edilmesi halinde terör örgütünün yolunun çok net şekilde bulunacağını söyledi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için 2012'de yapılan KPSS ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "KPSS hırsızlığında" milyonlarca kişinin alın terinin çalındığını, bu hırsızlığa kimler ön ayak olmuş, göz yummuş, çanak tutmuş ise bunları milletin bilmeye hakkı olduğunu söyledi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in gözaltına alındıktan sonra bırakıldığını anımsatan Koncuk, Demir'in ifadesinde "2012'de sınavda soruların çalındığını, matbaa aşamasında alındığını tespit ettik ama Diyarbakır ile sınırlı olduğunu anladım, lokal olduğunu tespit ettik, iptal etmedik." dediğini belirtti. Koncuk, önemli bir kişinin, sınavı iptal etmeyin talimatı verdiğini, Demir'in önemli siyasetçinin adının ifşa olmaması için mi serbest bırakıldığını sordu.

Hırsızlık yapıldığını, ÖSYM'nin tespit ettiğini belirten Koncuk, "Milyonlarca evladın alın terinin çalınmasına göz yumuluyor. Siyaset içinde bu hırsızlığa göz yuman kimlerdi? Diyarbakır dışında diğer illere soruların gitmediğini nereden bileceğiz? Diyarbakır ile sınırlı kalması bir sınavın sağlıklı olması anlamına gelir mi? Bu milletin, bu hırsızlığın arkasında kimlerin olduğunu, hangi siyasetçilerin olduğunu, hangi önemli siyasetçinin sınavı iptal etmeyin talimatı verdiğini öğrenme hakkı var. Demir'in onda biri, binde biri kadar hatası olan ihraç ediliyor, hapiste olanlar var." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "İktidardasınız, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Siyasi ayağı ortaya konulmamış bir teşkilatın sağlıklı şekilde tartışılması mümkün değil." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Ali Demir'i kim atadı? Görevde kalmasına kim onay verdi? Demir, gözaltına alınmasından sonra neden serbest bırakıldı? Demir'in görevde kalmasını sağlayan kimlerdi?" sorularını yönelterek, "FETÖ ile mücadelede samimiysen burada İYİ Parti'nin araştırma önergesine Evet de. Sorular çalındı. Siz onları tanıyorsunuz da ondan mı korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise kürsüye çıkan konuşmacıların, "AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağını konuşmuyor." eleştirilerine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu, bu söylemlerle Türk yargısının töhmet altında bırakıldığını belirtti.

Menekşe, "2010-2012 KPSS sürecine baktığımızda nelerin yapıldığına bizler de şahit olduk, biz bunu kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine yapılan, milyonlarca insanın umudunu ve ümidini kıran bir hırsızlık, haksızlık söz konusudur fakat bunu sadece bizim iktidarımıza mal etmek yersizdir. Bu FETÖ sadece 2002'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinde etkin yapı değildi. AK Parti iktidarı, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye mensup her kesime gereğini yaptı, hala da yapıyor. FETÖ'ye, PKK'ya terör örgütü diyemeyen insanların bu kürsüde gelip bu ifadeleri kullanmasını kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Biz okul açıyoruz" denildiğini, herkesin demokratik olarak bu hakkını kullanabildiğini ancak milli iradeye, ülkenin birliğine, kardeşliğine, ulusal bütünlüğüne tehdit olduğunda "Dur" dediklerini söyledi. Özkan, bayraklarını, vatanlarını, devletlerini, vatanlarının istikrarını vermediklerini ifade ederek, PKK'nın, FETÖ'nün iplerinin yurt dışında birleştiğini kaydetti.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi uzantı araştırılmak isteniyor mu, araştırma önergesine de gerek yok, bir yöntem söylüyorum: Karşımızdaki terör örgütü kasetli ve silahlı terör örgütü müdür? Evet. Kaset kumpaslarıyla Türk siyasetine yön vermeye çalıştı mı? Evet. Silahla, siyasi suikastlarla Türk siyasetine yön vermeye çalıştı mı? Evet. Kaset kumpaslarını ve siyasi suikastları takip ettiğiniz takdirde terör örgütünün yolunu çok net şekilde bulursunuz. Kaset ve silahla dizayn edilmek istenen partilere baktığımızda orada FETÖ'nün tevil yollu veya doğrudan borazancılığını yaptığını görüyoruz."

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasında CHP yoklama talebinde bulundu. Yapılan iki oylamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
CHP'li Öztrak: Darbelerin her türlüsüne karşıyızCHP'li Öztrak: Darbelerin her türlüsüne karşıyız
Altun: 'Bu kutlu yolda darbelere yer yok'Altun: 'Bu kutlu yolda darbelere yer yok'
Anahtar Kelimeler:
2012 KPSS grup önerileri TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

'Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.