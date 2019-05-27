TBMM Genel Kurulu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in gözaltına alındıktan sonra bırakıldığını anımsatan Koncuk, Demir'in ifadesinde "2012'de sınavda soruların çalındığını, matbaa aşamasında alındığını tespit ettik ama Diyarbakır ile sınırlı olduğunu anladım, lokal olduğunu tespit ettik, iptal etmedik." dediğini belirtti. Koncuk, önemli bir kişinin, sınavı iptal etmeyin talimatı verdiğini, Demir'in önemli siyasetçinin adının ifşa olmaması için mi serbest bırakıldığını sordu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "KPSS hırsızlığında" milyonlarca kişinin alın terinin çalındığını, bu hırsızlığa kimler ön ayak olmuş, göz yummuş, çanak tutmuş ise bunları milletin bilmeye hakkı olduğunu söyledi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için 2012'de yapılan KPSS ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

Hırsızlık yapıldığını, ÖSYM'nin tespit ettiğini belirten Koncuk, "Milyonlarca evladın alın terinin çalınmasına göz yumuluyor. Siyaset içinde bu hırsızlığa göz yuman kimlerdi? Diyarbakır dışında diğer illere soruların gitmediğini nereden bileceğiz? Diyarbakır ile sınırlı kalması bir sınavın sağlıklı olması anlamına gelir mi? Bu milletin, bu hırsızlığın arkasında kimlerin olduğunu, hangi siyasetçilerin olduğunu, hangi önemli siyasetçinin sınavı iptal etmeyin talimatı verdiğini öğrenme hakkı var. Demir'in onda biri, binde biri kadar hatası olan ihraç ediliyor, hapiste olanlar var." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "İktidardasınız, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Siyasi ayağı ortaya konulmamış bir teşkilatın sağlıklı şekilde tartışılması mümkün değil." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Ali Demir'i kim atadı? Görevde kalmasına kim onay verdi? Demir, gözaltına alınmasından sonra neden serbest bırakıldı? Demir'in görevde kalmasını sağlayan kimlerdi?" sorularını yönelterek, "FETÖ ile mücadelede samimiysen burada İYİ Parti'nin araştırma önergesine Evet de. Sorular çalındı. Siz onları tanıyorsunuz da ondan mı korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.