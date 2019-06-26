TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kayyum döneminin millet iradesi tarafından denetlenmesi lazım. Zaten çok yanlış ve çok şüpheli bir şekilde başladı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda HDP'nin, "Yüksekova Belediyesine atanan kayyum döneminde yapılan iş ve işlemlerin" araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediyesinin kayyum ile yönetildiği dönemde daha çok borçlandırıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise önergenin içeriğini ve Mecliste araştırmaya konu olmasını desteklediklerini belirterek, "Kayyum döneminin millet iradesi tarafından denetlenmesi lazım. Zaten çok yanlış ve çok şüpheli bir şekilde başladı." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'dan sonra 90'ın üzerinde belediyeye kayyum atandığını belirten Özel, "O sebepten atandı, bu sebepten atandı ama bir gerçek var, AKP'nin keyfine göre atandı. Baktınız, belediye meclisinde çoğunluk varsa belediye meclisine seçtirdiniz, oradan birine işaret ettiniz, o kişiyi belediye başkanı yaptınız. Belediye meclisinde çoğunluğunuz yoksa örnegin, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Hakkari'yi HDP yönetiyorsa oraya bürokrasiden kayyum atadınız." diye konuştu.