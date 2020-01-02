TBMM Genel Kurulu

Tanal, mevzuatın verdiği yetki gereği kurumun tüm illerde şube açabileceğini ancak bütçesiyle bunu karşılayamadığını kaydetti.

Kamu denetçilerinin yoğun çabalarının bulunduğunu dile getiren Tanal, ancak bütçelerinin, personelinin, araç gereçlerinin yetersiz olduğunu söyledi.

"Ombudsmanlık Öncesi Türkiye" ve "Ombudsmanlık Sonrası Türkiye" başlığıyla hazırladığı tabloyu gösteren Tanal, iki dönem arasında Türkiye'nin demokraside, hukukun üstünlüğünde, hükümet gücünün sınırlandırılmasında, yolsuzlukla mücadelede, şeffaflıkta, temel haklardaki duruma dikkati çekti.

İyi yönetimin yerleşmesi için Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarının yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Tanal, kurumun, adaletin yerleşmesinde, şeffaflık konusunda, yolsuzlukla mücadelede, denetimde, hesap verilebilirlikte, hukukun üstünlüğünde Cumhurbaşkanlığını karşısına alabilmesi gerektiğini söyledi. Tanal, bu gücü kendisinde bulamıyorsa kurumun başarılı olamayacağını ifade etti.

Tanal, iş mahkemelerinde işe iade davalarında ombudsmana yetki verilmesini, yemin metninde "insan haklarına dayalı" ibaresi konulmasını, ombudsmanlık kurumuna disiplin soruşturması yapma ve dava açma yetkisi sağlanmasını önerdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, Anayasa Mahkemesinde dava açabilmesi, ombudsmanın mevzuatla ilgili tavsiyelerde bulunabilmesi gerektiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumuna yasa teklif etme yetkisi verilmeli. Yaptığı soruşturma ve inceleme sırasında hukuksuzlukla karşı karşıya kalırsa dava açma yetkisi tanınmalı ve cumhuriyet savcısına şikayet edebilmeli. Kurumda 7/24 telefonların başında nöbetçi bulunabilmeli. İşitme engelliler için özel bir telefon hattı olmalı. Ombudsman, haberli, habersiz gözaltı yerlerini, cezaevlerini dolaşabilmeli. Kuruma başvurmak için menfaat şartı kaldırılmalı."

