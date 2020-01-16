TBMM Genel Kurulu

Bu durumun hükümetin yanlış dış politikasının sonucu olduğunu savunan Dervişoğlu, "Çalışanlar gözaltına alındıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile bir telefon görüşmesi yapmış ve bu görüşmeden sonra ABD, Mısır'dan çalışanların serbest bırakılmasını istemiştir. Şu duruma bakınız ki aralarında 1 Türk vatandaşımızın da olduğu 4 çalışanımızın akıbeti Trump'ın ricasına ve Sisi'nin merhametine kalmıştır. Yaşanan bu durum, bölge ülkeleri nezdinde itibarımızın ne hale getirildiğinin somut bir göstergesidir. Yanlış politikalar devletimizin caydırıcılık vasfına tarifi mümkün olmayan zararlar vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Mısır polisi tarafından, Anadolu Ajansı Kahire ofisinin basılarak 4 çalışanın gözaltına alınmasını endişe ile takip ettiklerini söyledi ve yapılan uygulamayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Yapılan iş bizzat haydutluktur. Dünyada da büyük kaygı uyandıran bu olay, darbeci Sisi yönetiminin hukuk tanımazlığının en büyük örneğidir. Ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan ateş çemberinin körüklenmesi için yapılan bu tür faaliyetlerin ne Mısır'a ne de beraberindekilere bir faydası olmayacaktır. Yapılan yanlıştan bir an önce geri dönülmeli, muhabirler serbest bırakılmalı, Türkiye'den derhal özür dilenmelidir. Bu vesileyle başta Anadolu Ajansı camiası olmak üzere Türk basınına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyor, devletimizle birlikte bu meselede atılacak her türlü adımın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ofisin "yalan ve olumsuz bilgi yaydığı" ifade edilerek, baskının haklı gösterilmeye çalışıldığını belirten Bülbül, şöyle konuştu:

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da İstanbul Havalimanı'nda kullanılan anlık çeviri sistemini eleştirdi.

Sistemin 36 dil ve 80 lehçede anlık çeviri yaptığını ancak bu dil ve lehçelerin arasında Kürtçenin bulunmadığını belirten Oluç, "Bu havalimanını sadece Türkiye'de yaşayan Kürt yurttaşlarımız kullanmıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan milyonlarca Kürt yurttaşları da kullanıyor. Dolayısıyla Kürtçenin ve Kürtçenin lehçelerinin İstanbul Havalimanında kullanılmıyor olması Ulaştırma Bakanlığının ırkçı anlayışıdır ve bu ırkçı anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor." dedi.

- "Basın İlan Kurumuna daha ne kadar sessiz kalacaksınız?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Evrensel gazetesinin, Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam kesme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini, gerekçesinin ise son derece vahim olduğunu söyledi.

İlan kesme cezasının gerekçesinde, kişilerin okuyacağı gazeteden fazlasını almasının sebep gösterildiğini anlatan Özel, "Burada okur dayanışması cezalandırılıyor. İnsanlar bu gazeteyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Evrensel'in resmi tirajı ortada ama sırf tirajını 100 binin üzerine çıkarıp Basın İlan Kurumundan daha fazla ilan almak için kendi holdinginin şirketlerine gazete satın aldıranları bütün Türkiye, bütün basın camiası biliyor, bunu en iyi de Basın İlan Kurumu biliyor. Basın İlan Kurumunun bu yaptıklarına daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" diye konuştu.