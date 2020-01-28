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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 20:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ve Özbekistan ile imzaladığı uluslararası anlaşmaları onaylayan kanun teklifleri TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Türkiye'nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ve Özbekistan ile imzaladığı uluslararası anlaşmaları onaylayan kanun teklifleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda ilk olarak Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ele alındı.

Teklif üzerinde söz alan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Güney Amerika kıtasında yaşanan gelişmelerin, ekonomik, siyasi ve askeri olarak tüm dünyayı her dönemde etkileme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

2019'da, çok sayıdaki ülkede iç karışıklıkların yaşandığını anımsatan Özdemir, Venezuela'da baş gösteren siyasi belirsizliğin, istikrarsızlığın, kanun tanımamanın, siyasi gerginliğin, toplumsal eylemlerin ve nihayetinde gözlemlenen askeri darbe girişiminin bir bakıma diğer ülkelerde de aynı seyriyle tecrübe edilen gelişmelere sebep olduğunu anlattı.

Özdemir, "Ülkemizin Venezuela örneğinde olduğu gibi halkın iradesinin yanında olacak tutum sergilemesi ve Bolivarcı Venezuela hükümetiyle ikili iş birliğini geliştirmesi önemlidir. Venezuela konusunda sergileyeceğimiz tutum aynı zamanda dış müdahalelerle iç yapıların karıştırılarak karanlık projelerin uygulanması girişimlerine karşı sergileyeceğimiz önemli bir tutumu da yansıtacaktır." dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, teklifin ikinci maddesindeki "Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." ifadesinin sorunlu olduğunu savundu.

Sezgin, Cumhurbaşkanına verilen bu yetkinin, başta Anayasa olmak üzere kanun, mevzuat, uygulama ve yerleşik teamüllere aykırı olduğunu ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parti olarak uluslararası anlaşmalarda "iç siyasi gözlüğü" çıkarıp bir kenara attıklarını, anlaşmaya Türkiye'nin menfaatleri açısından bakarak bir tavır geliştirdiklerini belirtti.

Teklifte, hem CHP'nin hem de İYİ Parti'nin muhalefet şerhinin bulunduğunu ifade eden Altay, "Bu anlaşma ile TBMM'nin yetkileri, yürütme organı tarafından gasbediliyor. Bunun örneğini pek bulamazsınız." dedi.

Dış politikayı iç politik argüman olarak düşünmenin yanlış yaptıracağını aktaran Altay, Türkiye'nin son dönemde özellikle yakın çevrede yürüttüğü dış politika faaliyetlerinin büyük yanlışlar içerdiğini iddia etti. Altay, "Dış politikada tutarsız, ikircikli, çelişkili hal ve yol izlerseniz size güven kalmaz." ifadesini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise 1999'daki Marmara depreminde görev yaptığını belirterek, depremden sonra devlet tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Aycan, bazı kişilerin oturdukları yerden 21 yıl önceki Marmara depremi üzerinden ahkam kestiğini ifade ederek, "O gün devlet yoktu." diyenlere cevap vermek istediğini ifade etti. MHP'li Aycan, depremin hemen ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "O gün devlet vardı, görevinin başındaydı." dedi.

Genel Kurulda, Türkiye ile Özbekistan Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de görüşüldü.

Müzakerelerin ardından her iki teklif de kabul edildi.

Tekliflerin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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TBMM Genel Kurulu Venezuela

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