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TBMM Genel Kurulu’nda, 'Çakıcı' ve 'ırkçı' tartışması

09.12.2020 21:34 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu’nda, 'Çakıcı' ve 'ırkçı' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında MHP, CHP ve HDP milletvekilleri arasında Alaattin Çakıcı ve ırkçılık tartışması yaşandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının 2021 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında grubu adına söz alan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un sözleri tartışma başlattı.

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Bulut, Cumhur İttifakı ile mafya organizasyonlarını yan yana getirebileceğini düşünen samimiyetsiz, riyakâr bir söylemle gerçekleştirilen algı yönetimi yaratıldığını dile getirerek, "Israrla ve inatla Cumhur İttifakı'nı, İnfaz Yasası'ndan yararlanarak çıkan ve uzun yıllar, ömrünün neredeyse yarısını cezaevinde geçiren bir şahıs üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Cumhur İttifakı'nı yaralama gayretine giren samimi olmayan bir gayreti görüyoruz" dedi.

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Bulut, konuşmasının bir bölümünde, 2012 yılında Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülen bir yasa teklifine atıfta bulunarak, "2 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan geçmiş, İçişleri Komisyonu'na havale edilmiş kanun teklifinin metninde ne diyor, biliyor musunuz? Şunu söylüyor, diyor ki; Mahir Çayan isminin bazı örgüt yöneticileri de dahil olmak üzere kamusal hizmette kullanılan binalara, köprülere, aklınıza nere gelirse verilmesi teklif ediliyor. Peki, kim Mahir Çayan? Yeni nesile allanıp pullanıp sunulan Mahir Çayan'ın gerçek yüzünü buradan ifade etmek gerekiyor ki; maskeleri düşürelim hep birlikte. Mahir Çayan DHKP-C örgütünün kurucusudur, ideoloğudur, aynı zamanda eylemcisidir" ifadelerini kullandı.

'ÜLKÜCÜDEN MAFYA, MAFYADAN ÜLKÜCÜ OLMAZ AMA MAHİR ÇAYAN'DAN TERÖRİST OLUR'

MHP'li Yücel Bulut'un Mahir Çayan için, 'teröristtir' ifadesi üzerine Genel Kurul'da gerginlik yaşandı. Bulut, sözlerinin devamında, "Ne diyor Abdullah Öcalan, Mahir Çayan'la ilgili? Halkların Demokratik Partisi kurulurken İdris Bayülken'e vermiş olduğu mülakatta aynen şöyle söylüyor: 'Ben Mahir Çayan'ın çizgisiyle onun sempatizanlığıyla başladım bu mücadeleye. 40 yıldır Mahir'in çizgisinin kavgasını yürütüyorum. Mahir'in bana verdiği bir emanettir ve ben 40 yıllık süre içerisinde bu emaneti kavga boyutuyla en iyi şekilde yerine getirmek için uğraştım. Şu anda da bu emaneti teslim ediyorum.' Kime teslim ediyor Abdullah Öcalan Mahir Çayan'dan aldığı emaneti? Kendi beyanına göre Halkların Demokratik Partisi'ne teslim ediyor. Çizgimiz net, duruşumuz net. Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz ama Mahir Çayan'dan terörist olur" diye konuştu.

'ALAATTİN ÇAKICI'NIN ELİ SİLAH TUTMUŞTUR'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bulut'un sözleri üzerine, mafyadan korkarak devlet yönetemeyeceklerini belirterek, "Alaattin Çakıcı'yla ilgili, 'eli silah tutan herkese karşıyız' diyorlar. Alaattin Çakıcı'nın eli silah tutmuştur. 'Adam öldüren herkese karşıyız' diyorlar. Alaattin Çakıcı, adam öldürmüş ve adam öldürtmüştür. Öyle biz mafyadan korkarak, mafyaya baş eğerek devleti yönetemeyiz, mafyayla birlik olup devleti yönetemeyiz. Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi, başıdır, mafyanın da başıdır. Savunmaya devam edebilirler" diye konuştu.

'ÇAKICI VE BABASININ VERDİĞİ MÜCADELENİN KİNİ VE DÜŞMANLIĞINI YAŞIYORSUNUZ'

Tartışmaya katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da şöyle konuştu:
"Alaattin Çakıcı terörist değildir. Cezasını fazlasıyla 20 yıl cezavinde kalmakla çekmiştir. Birtakım aleyhine propagandalar yapan CHP’liler oldu. Alaattin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayan teröristtir. Ne yapacaksın öldürecek misin? Hala kin duyuyorsanız Alaattin Çakıcı'nın ve babasının eskiden verdiği mücadelenin kinini ve düşmanlığını yaşıyorsunuz. Onun için Alaattin Çakıcı'ya düşmansınız."

'HUKUK DEĞİL, BİR IRKÇI NUTUK DİNLEDİK'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın konuşması sırasında ise MHP ile HDP sıraları arasında da ırkçılık tartışması yaşandı. Meral Danış Beştaş, "Hukuk değil, bir ırkçı nutuk dinledik. Irkçılığın nasıl olduğunun tarihini yazan bir konuşma ve grupla karşı karşıyayız. Dün ırkçılığa sözde karşı çıkıp, burada gelip Meclis kürsüsünden ırkçılık yapmak ancak onlara yakışır, biz çeteleri desteklemiyoruz açıklamasında” bulundu.

'TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ BİZ, IRKÇILIK AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR'

Beştaş'ın, ırkçılık sözlerine karşı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz alarak, "Kendileri ırkçılık yapıp başkalarına ırkçılık isnat etmeye kalkmasınlar, konuşmacımızın konuşmalarında buna ilişkin zerre toz bulunduramazlar. Türk milliyetçisiyiz biz, ırkçılık ayaklarımızın altındadır" ifadelerini kullandı.
Tartışmaların uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç toplantıya ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi. (DHA)

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