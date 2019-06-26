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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin, seçilmiş belediye başkanı yerine belediye meclisleri tarafından belirlenmesi için alınan karar, yerel sivil darbedir" - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: - "Herkes hak ettiği kadar yönetmeye devam etsin. Bu kadar seçim kazandık, bu kadar hava civa yapmadık"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin, seçilmiş belediye başkanı yerine belediye meclisleri tarafından belirlenmesi için alınan kararın "yerel sivil darbe" olduğunu savundu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul'da Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde yaşanan mülkiyet sorunları ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Bu konuyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdiğini belirten Hamzaçebi, yarın komisyonda görüşülecek bir başka kanun teklifiyle bu teklifinin birleştirilerek görüşülmesini talep ettiğini, bahsi geçen bu arazilerin emlak vergi değeri üzerinden sahiplerine verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlar hakkında; MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Osmanağaoğlu, "İstanbul seçimleri sonrası özellikle sosyal medyaya servis edilen Mehter ve İzmir Marşı polemiği üzerinden mevzi almak isteyenler bilmeliler ki millete mal olmuş, bu milletin ortak dili ve değeri haline gelmiş hiçbir marş, türkü veya şiir şu ya da bu grup ya da bu ideolojinin tekeline verilerek ötekileştirmenin dili haline getirilemez." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Osmanağaoğlu'nun konuşmasında İzmir'in sorunlarından bahsetmediğini belirterek, İstanbul seçimleriyle ilgili "13 bin oy fark varken mazbataya çöktünüz, 800 bin oyla geri verdiniz." ifadesini kullandı.

Belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin, seçilmiş belediye başkanı yerine Belediye Meclisleri tarafından belirlenmesi için karar alındığını, bu kararın hukuksuz olduğunu savunan Özel, "Bunu zaten siz yapıyordunuz, milli irade buna 'dur' dedi. İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmesini engellemek istiyorsunuz. Bu, yerel sivil darbedir. Buna karşı bütün Türkiye'yi direnmeye çağıracağız. Bütün haklarımızı kullanacağız. Ekmekte indirim yaptırmayacaksın, suya indirim yaptırmayacaksın. 31 Mart'ta demokratik meşruiyet sınırlarının dışına taştınız. Millet sizi belinizden tuttu, mindere çekti. Demokrasi minderinin dışına çıkmayın. Adalet yürüyüşünde nasıl kararlıydıysak, bunda da öyle kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yargı reformuyla ilgili çalışmaların başladığını, bu konunun hassas olduğunu, bütün siyasi partilerin birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Zengin, "Umarım, bu yargı paketinin en azından bir bölümünü Meclis kapanmadan çıkarma imkanımız olur." dedi.

İstanbul seçimlerinin daha uzun süre konuşulacağını söyleyen Zengin, "Seçilen başkan var ama partisi belediye meclisinde çoğunlukta değil. Yani vatandaş 'oturun, uzlaşın, konuşun' diyor. Siz, son yapılan seçimlerin sonuçlarını göz önüne alarak daha önceki seçimler yokmuş gibi bir algıyla İstanbul'u yönetemezsiniz. İki seçim birbirini tamamlıyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta çok aleni olan başarısını buradan yola çıkarak küçültemezsiniz ve değersizleştiremezsiniz. Herkes hak ettiği kadar yönetmeye devam etsin. Bu kadar seçim kazandık, bu kadar hava civa yapmadık." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "İstanbul seçimlerine çöktünüz" ifadesini şiddetle reddettiklerini belirterek, bu kararın YSK tarafından verildiğini anımsattı.

Gruplar adına yapılan konuşmalarda, bugün Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'a Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.

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Genel Kurulu Özgür Özel Özlem Zengin

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