TBMM Genel Kurulu toplandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin, seçilmiş belediye başkanı yerine belediye meclisleri tarafından belirlenmesi için alınan kararın "yerel sivil darbe" olduğunu savundu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul'da Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde yaşanan mülkiyet sorunları ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Bu konuyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdiğini belirten Hamzaçebi, yarın komisyonda görüşülecek bir başka kanun teklifiyle bu teklifinin birleştirilerek görüşülmesini talep ettiğini, bahsi geçen bu arazilerin emlak vergi değeri üzerinden sahiplerine verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlar hakkında; MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Osmanağaoğlu, "İstanbul seçimleri sonrası özellikle sosyal medyaya servis edilen Mehter ve İzmir Marşı polemiği üzerinden mevzi almak isteyenler bilmeliler ki millete mal olmuş, bu milletin ortak dili ve değeri haline gelmiş hiçbir marş, türkü veya şiir şu ya da bu grup ya da bu ideolojinin tekeline verilerek ötekileştirmenin dili haline getirilemez." dedi.