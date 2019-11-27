HABER

TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: - "Aile kurumunun zayıflamasının nedenlerinin en başında şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren yayınlar gelmektedir"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, aile kurumunun zayıflamasının nedenlerin başında şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren yayınların geldiğini belirterek, "Bizi biz yapan değerlerimizi ayaklar altına alan yapımlara prim verilmesini tasvip etmek asla mümkün değildir." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan beri gökyüzünü inleten haykırışlarını vicdanlarıyla, yürekleriyle duymaya devam ettiklerini söyledi.

Bir annenin yaşamı boyunca hiçbir varlıkla ikame edemeyeceği yegane değerin evladı olduğunu anlatan Ban, bir anneyi evladından ayırmanın, o anneyi diri diri mezara koymak, ona ölümü yaşatmak anlamına geldiğini belirtti.

Ban, 57 annenin, binlerce annenin sadece sesi olduğunu, sertleşen kış koşullarına rağmen eylemlerini kurdukları çadırda 87 gündür sürdürdüklerini aktardı.

AK Parti'li Ban, "Annelerin, bir başka binanın önünde değil de niye HDP'nin önünde eylem yaptıklarını, bu parti kendi içinde sorgulayabildi mi?" diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da bütün annelerin gözyaşını durdurmak için herkese çağrı yaptıklarını ifade ederek, "Gelin kalıcı çözümler bulalım. Kürt sorununun demokratik çözümünü masaya yatıralım, anneler ağlamasın." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temayı, "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlediğini anımsattı.

Kavuncu, günümüzdeki bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların, güzelliklerin aileyle doğrudan güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Daha müreffeh bir gelecek için muhtaç oldukları temel değerlerin öncelikle ailede hayat bulacağını, oradan topluma ve dünyaya huzur katacağını vurgulayan Kavuncu, İslam dinin ailede adaletin, ahlakın, fedakarlığın, sorumluluk bilincinin hakim kılınmasını, eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini istediğini anımsattı.

Kavuncu, günümüzde sevgi, şefkat ve rahmetin merkezi olması gereken ailenin, her geçen gün şiddet ve nefretin mekanı haline geldiğine değinerek, şunları söyledi:

"Aile kurumunun zayıflamasına sebep olan nedenlerin en başında, şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren yayınlar gelmektedir. Medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz değerlerimizi yozlaştıran her türlü söylem, özellikle medyada yapılan olumsuz yayın ve içerikler, nesillerimizi ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Sadece izleyici tarafından ilgi görüyor diye bizi biz yapan değerlerimizi ayaklar altına alan yapımlara prim verilmesini tasvip etmek asla mümkün değildir. Gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimiz, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. Aileyi korumanın ve güçlendirmenin, ailede huzuru yaşamanın yegane yolu, Peygamber efendimizin gösterdiği değerleri ailede hakim kılmaktan geçmektedir."

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gündem dışı konuştu.

Taşlıçay, kadını, "eğiten, yönlendiren, şekillendiren, bir milletin temel harcı, ailenin direği" olarak niteleyerek, toplumsal hastalıkların ilacının kadında olduğunu kaydetti.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
CHP'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklamaCHP'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama
Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklamaDestici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Erol Kavuncu gündemdışı söz TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
Erdoğan'dan MÜSİAD zirvesinde açıklamalar

Erdoğan'dan tarım eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili yeni açıklama

CHP'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Müthiş bir otobüs sıkıntımız var

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.