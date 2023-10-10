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TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi

10.10.2023 22:20 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde RTÜK Üyeliği seçimleri vardı. Genel Kurul'da AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı. Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM'DE

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK Üyesi oldu. Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda 18 Ekim tarihinde Başkanlık seçimi yapılacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu

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