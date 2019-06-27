TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği İkinci Başkanı İsmet Parmak, "Hayvanlar doğal yaşam alanlarında 17 ile 20 yıl yaşam sürerken bizim parklarımızda 40-45 yıl yaşayabilmektedir. Eziyet gören, mutsuz bir hayvanın bu kadar uzun süre yaşaması mümkün değildir." dedi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

İsmet Parmak, yaptığı sunumda, derneğe yönelik bugüne kadar çok sayıda haksız eleştiride bulunulduğunu, bu konuda çok defa gazete ve televizyon kanalına da haber olduklarını söyledi.

Yapılan eleştirilerde yunus parklarının bir eğlence yeri olarak tanımlandığını ancak bunun asla kabul edilemez bir iddia olduğunu savunan Parmak, yunus parklarının özellikle bazı dezavantajlı bireylerin terapisinde önemli bir yerinin bulunduğunu aktardı.

Yunus parklarında yaşayan hayvanların iddia edildiği gibi eğitimlerinin şiddet uygulanarak verilmediğini belirten Parmak, şunları kaydetti: